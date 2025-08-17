FCSB caută un atacant, după ce Alibec n-a dat randament și a și stat mai mult accidentat.

Mamadou Thiam (30 de ani) e dorit de Gigi Becali, care e gata să-i dubleze salariul de la U Cluj.

Nume nou pe lista campioanei din Liga 1 în privința achiziției de jucători. E vorba despre Mamadou Thiam, fotbalist care e sub contract cu Universitatea Cluj până la finalul acestui sezon.

FCSB îl vrea pe Thiam, de la Universitatea Cluj

Thiam, 30 de ani, nu mai vrea să rămână la Cluj și are în acest moment propuneri și din zona Golfului.

Gigi Becali i-a întrebat și pe cei din staff și pe Mihai Stoica despre utilitatea aducerii lui Thiam, iar răspunsul a fost că ar fi un fotbalist care ar putea să o ajute le FCSB, măcar pe plan intern.

Becali e gata chiar să-i dubleze salariul lui Thiam, care câștigă la U Cluj 150.000 de euro pe an. Becali dă în momentul de față salarii foarte mari atacanților:

360.000 Florin Tănase

300.000 Daniel Bîrligea

300.000 Denis Alibec

Marea problemă e că, fiind jucător sub contract, Thiam poate fi eliberat doar cu acordul lui U Cluj. Becali ar fi dispus inclusiv să achite și o sumă de bani. La fel s-a întâmplat și anul trecut, când l-a luat tot de la U Cluj pe Daniel Popa, pe care a plătit 300.000 de euro.

Avantajul FCSB-ului e că se află în relații bune cu U Cluj. Între cele două echipe a avut loc chiar recent o tranzacție: Gheorghiță a fost cedat de campioană sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

1.000.000 de euro e cota la care e evaluat Thiam în momentul de față

În acest sezon, Thiam a jucat 7 meciuri pentru U Cluj și a marcat două goluri și a oferit un assist.

În sezonul trecut, cifrele au fost bune: 15 goluri produse, gol sau pasă decisivă, în 39 de meciuri.

