U Cluj e „mai bună” decât FCSB Zicu vrea să-și dezobișnuiască jucătorii: „Pentru mine ăla are valoare!” + Ce îi cere lui Jovan Markovic

Antrenorul Ianis Zicu (41 de ani) consideră că U Cluj, următoarea adversară a echipei Farul Constanța, este „mai bună” decât FCSB.

Tehnicianul a vorbit despre Jovan Markovic (24 de ani), atacant transferat de la Universitatea Craiova: „Sperăm să fie un pic mai dedicat meseriei”.

În etapa a treia din Liga 1, Farul a învins campioana FCSB cu 2-1. Acum, Zicu susține că echipa sa va avea parte de un adversar chiar mai dificil.

FARUL - U CLUJ. Ianis Zicu: „Cea mai bună echipă pe care o întâlnim”

„Un meci complicat și, o spun cu cea mai mare sinceritate, este echipa cea mai bună de până acum pe care o întâlnim. Chiar dacă ei nu se află într-un moment bun, așa sunt cei de acolo.

Eu pot să spun că tot ce am văzut la analiza pe care am făcut-o din toate meciurile de până acum, au controlat jocul în cea mai mare parte din timp. Singura lor înfrângere a venit în urma unui joc foarte bun la Craiova, în minutul 92. O înfrângere nemeritată acolo.

U Cluj este unul dintre adversarii foarte puternici din Liga 1. Un sistem pe care l-au jucat de cele mai multe ori, 4-4-2, un romb care este foarte greu de contracarat, ne-am pregătit toată săptămâna.

Sunt jucători de mare valoare. Mă refer la cei din față, Thiam, Macalou, Nistor, Lukic, plus cei cu experiență, Chipciu, Artean și așa mai departe, fără să jignesc pe nimeni, toți jucătorii de acolo sunt foarte valoroși”, a spus Zicu la conferința de presă.

Ianis Zicu: „Jucătorul român are plăcerea să dea cu mingea către vinclu”

Zicu s-a declarat nemulțumit după ce jucătorii săi au ratat numeroase ocazii în acest sezon. Consideră că fotbaliștii români au o meteahnă pe care o dobândesc încă din copilărie.

„Cred că suntem în primele trei echipe, și noi și U Cluj, ca și ocazii create în acest început de sezon. E clar că toți antrenorii și-ar dori să marcheze la fiecare ocazie. Nu se poate, dar trebuie să avem mai multă răutate în fața porții.

Lucrul acesta îl cer, l-am exersat în săptămâna aceasta ca să avem răutatea asta, să atacăm careul, să avem jucători prezenți și să luăm deciziile corecte.

Jucătorul român în general tot timpul are plăcerea asta să dea cu mingea către vinclu. Vreau să înțeleagă faptul că poți să șutezi și jos lângă bară, la semiînălțime și să fie gol. Asta contează mai mult decât modalitatea prin care o faci.

Dar lucrurile astea vin de la juniori, se declanșează așa o competiție între ei care dă cel mai frumos gol. Din punctul meu de vedere, care marchează gol, nu cel care dă cel mai frumos gol. Ăla are valoare, cel care dă gol”.

Criza celor de la U Cluj a fost doar de rezultate, pentru că jocul lor a fost totuși un joc consistent și bun. Vrem să profităm, vrem să fim noi mai puternici ca ei, mai buni și să câștigăm meciul. Bogdan Țîru, mijlocaș Farul Constanța

Ianis Zicu, despre Jovan Markovic: „Sperăm să fie mai dedicat meseriei”

Considerat un jucător foarte talentat, Jovan Markovic nu a reușit să se impună la Universitatea Craiova. Zicu speră că va reuși să-l ajute pe atacant să-și atingă potențialul.

„În momentul acesta Ișfan este varianta numărul unu de atacant. Markovic a venit, trebuie să se antreneze cu noi, să facă un pic din alegările pe care eu le fac și care îmi plac, să reușim să-l aducem la un nivel bun.

Cu siguranță e un jucător care ne poate ajuta prin execuțiile lui, prin tehnica pe care o are și sperăm și prin atitudinea pe care încercăm să o schimbăm și să fie un pic mai dedicat meseriei.

Este în lot pentru meciul acesta, depinde de cum o să decurgă jocul, câte minute o să joace”, a mai spus Zicu.

Am luat gol în fiecare meci din cauză că am greșit foarte mult individual, au fost greșeli copilărești. Cred că 80% sau 90% din ele au fost așa. Nu au fost ei mai buni ca noi, poate un singur gol sau două. Dar în rest, am greșit pe rând mai mulți jucători din compartimentul defensiv. Ionuț Larie, fundaș Farul Constanța

