„Dobre o să aibă cifre impresionante!” Doi foști dinamoviști îl vor la națională pe căpitanul de la Rapid: „Ar fi un plus de încredere”

RAPID - FCSB. Andrei Cristea (41 de ani) și Gabriel Torje (35 de ani), foști jucători la Dinamo, au lăudat evoluțiile lui Alexandru Dobre (26 de ani).

Dobre are un start excelent de sezon la Rapid, unde a marcat 3 goluri în primele 5 etape.

Andrei Cristea: „Era blocat de prezența lui N'Jie”

Andrei Cristea, fost atacant atât la FCSB, cât și la Dinamo, a explicat că randamentul lui Alexandru Dobre a crescut odată cu plecarea lui Clinton N'Jie.

Cristea este convins că fotbalistul Rapidului ar putea atinge borne importante dacă va alege să fie mai altruist.

„Eu vedeam explozia asta a lui mult mai devreme. El era blocat de prezența lui N'Jie și asta se vedea cu ochiul liber.

Dacă își gestionează puțin când să fie altruist și când să dea la poartă, o sa aibă cifre impresionante. Din punct de vedere fizic, Dobre arată foarte bine, și asta se caută acum, jucătorii cu forță, explozie.

Ce aș vrea sa vad la el: acum e jucător important de bandă, dar odată cu trecerea anilor să-l vad si număr 9”, a spus Andrei Cristea la emisiunea Digi Sport Matinal.

Gabriel Torje: „Ar merita o convocare la echipa națională”

Torje este și el impresionat de ceea ce realizează Dobre și l-a propus la echipa națională, lucru făcut și de Constantin Gâlcă, înaintea derby-ului cu FCSB.

„Dupa conflictul cu Christensen s-a schimbat. Că e întâmplare, că nu e. Decât să dai un șut care să fie frumos, dar nu eficient, mai bine dai o pasă.

La cum se prezintă și cum joacă, din punctul meu de vedere, ar merita o convocare la echipa națională. În momentul de față, eu l-aș vedea acolo pentru că este unul dintre jucătorii exponențiali pentru Liga 1, nu doar pentru Rapid.

E important să ia contact cu echipa națională și dacă nu e titular 100% sau chiar dacă nu ar juca, pentru el ar fi un plus de încredere foarte mare de care are nevoie”, a declarat și Gabriel Torje.

2 selecții are Alexandru Dobre pentru prima reprezentativă a României

VIDEO. Golul lui Alexandru Dobre în Oțelul - Dinamo 1-1

