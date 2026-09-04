Doar el poate juca cu Dinamo! Muhar, Korenica și Drăguș au semnat cu FCSB, dar unul singur e apt pentru Derby de România

FCSB a rezolvat trei transferuri importante pe finalul perioadei de mercato: Denis Drăguș (27 de ani), Meriton Korenica (29 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani) au semnat cu formația roș-albastră.

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Cei trei urmează să fie integrați în lotul lui Marius Baciu, însă nu toți vor fi disponibili imediat pentru derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, de la ora 20:30.

Doar Korenica poate juca împotriva lui Dinamo

Meriton Korenica este singurul dintre noii veniți care ar urma să poată fi folosit împotriva lui Dinamo.

Mijlocașul vine de la CFR Cluj, unde a evoluat constant în acest început de sezon. Astfel, kosovarul are pregătirea fizică necesară pentru a juca, conform gsp.ro.

Meriton Korenica, cotat la 3 milioane de euro, a disputat 50 de meciuri pentru CFR Cluj în sezonul anterior, în care a marcat 12 goluri și a oferit 9 pase decisive. În actuala stagiune are 10 apariții, 3 goluri și o pasă decisivă.

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În schimb, Denis Drăguș și Karlo Muhar vin după perioade mai lungi fără meciuri și nu ar urma să fie forțați în derby.

Românul nu a evoluat deloc în acest sezon. În stagiunea precedentă, Drăguș a adunat 24 de meciuri pentru Eyupspor și Gaziantep și a marcat două goluri, ambele pentru Gaziantep.

Karlo Muhar, liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, a disputat 33 de meciuri în sezonul trecut, în care a marcat 3 goluri și a oferit 6 pase decisive.

În actuala stagiune, mijlocașul a bifat 6 partide, toate ca titular, însă nu a mai jucat de aproximativ o lună, de la înfrângerea umilitoare suferită de CFR în meciul cu Tromso, 0-5, pe 6 august.

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