„Asta mă îngrijorează la națională” Adrian Ilie și Eugen Neagoe, opinii diferite despre convocările lui Hagi: „Știe ce are de făcut” +10 foto
Gică Hagi
Nationala

„Asta mă îngrijorează la națională” Adrian Ilie și Eugen Neagoe, opinii diferite despre convocările lui Hagi: „Știe ce are de făcut”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 15:06
  • Eugen Neagoe și Adrian Ilie au comentat pe tema selecției făcute de Gică Hagi pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor.
  • Suedia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Antrenorul și fostul mare atacant au analizat lotul final anunțat de selecționer săptămâna trecută, iar Neagoe vede cu ochi buni alegerile acestuia, însă Ilie atrage atenția asupra câtorva minusuri.

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Eugen Neagoe: „Nu aș putea să spun nimic vizavi de selecție”

„Gică Hagi și-a făcut temele, știe foarte bine ce are de făcut. Acum, vizavi de selecție, nu aș putea să spun nimic, pentru că el este cel mai în măsură să o facă și să răspundă.

A selecționat cei mai importanți jucători și cei mai în formă. Știu că sunt foarte mulți care își dau cu părerea, dar am fost în staff-ul echipei naționale (n.r. - „secundul” lui Victor Pițurcă în 2011-2014) și știu foarte bine ce se discuta în permanență la fiecare acțiune, că nu a fost X, că de ce este Y și așa mai departe.

Cred că ar trebui să susținem echipa națională cu toții, să fim alături de echipa națională, să credem în acești jucători care sunt în acest moment la echipa națională, pentru că nu este o perioadă ușoară.

Nu va fi deloc ușor. Întâlnim trei echipe destul de bune, foarte valoroase și ar fi important ca noi să obținem rezultate bune în această perioadă”, a spus Eugen Neagoe, potrivit fanatik.ro.

Întrebat dacă există vreun jucător pe care l-ar fi văzut la națională și nu e prezent, Neagoe a transmis:

„Sincer, cred că merita și Ianis Stoica. A avut un început de campionat bun. Joacă în Portugalia, în prima ligă. Nu știu dacă putea emite pretenții la titularizare, dar cred că merita și el convocat”.

Naționala României, antrenament oficial înainte de meciul cu Suedia (FOTO: Facebook / Echipa națională de fotbal a României)
Naționala României, antrenament oficial înainte de meciul cu Suedia (FOTO: Facebook / Echipa națională de fotbal a României)

Galerie foto (10 imagini)

Naționala României, antrenament oficial înainte de meciul cu Suedia (FOTO: Facebook / Echipa națională de fotbal a României) Naționala României, antrenament oficial înainte de meciul cu Suedia (FOTO: Facebook / Echipa națională de fotbal a României) Naționala României, antrenament oficial înainte de meciul cu Suedia (FOTO: Facebook / Echipa națională de fotbal a României) Naționala României, antrenament oficial înainte de meciul cu Suedia (FOTO: Facebook / Echipa națională de fotbal a României) Naționala României, antrenament oficial înainte de meciul cu Suedia (FOTO: Facebook / Echipa națională de fotbal a României)
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Adrian Ilie: „Mă îngrijorează zona de la mijloc în sus”

De cealaltă parte, „Cobra” are dubii în legătură cu mijlocul și atacul naționalei, unde mulți dintre jucători nu au suficiente meciuri în picioare.

„Singurul lucru care mă îngrijorează la echipa națională este zona de la mijloc în sus. Asta pentru că jucătorii care ar trebui să joace nu au ritmul necesar. Au puține minute jucate.

Dacă stăm bine, stăm la portar, fundaș dreapta, fundaș stânga, fundași centrali. Aici stăm bine. Doar de la mijloc în sus văd problemele”, a transmis Adrian Ilie.

Lotul final al naționalei României anunțat de Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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