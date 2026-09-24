Revoluția lui Hagi începe cu Suedia! Sistem nou și aproape jumătate din jucători trecuți prin mâna „Regelui”! Ce echipă a pregătit

Gheorghe Hagi și-a conturat primul „11” pentru meciul cu Suedia.

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Sursele GOLAZO.ro susțin că selecționerul pregătește o formulă în sistem 3-4-1-2, cu doar doi jucători din campionatul intern și cu o puternică amprentă personală: cinci dintre cei 11 titulari au fost antrenați de Hagi la Viitorul / Farul.

Linie de 3 fundași centrali

Ionuț Radu va fi în poartă, iar în fața lui Hagi pregătește o linie de trei fundași: Coubiș, Drăgușin și Ghiță. Aceasta e una dintre marile schimbări tactice pregătite de noul selecționer, care renunță astfel la clasica linie de patru și încearcă să ofere mai multă siguranță în centrul defensivei.

Un sistem încercat și în precedentele două amicale.

Așa cum era de așteptat Rațiu și Bancu vor acoperi benzile și vor avea un rol esențial în transformarea sistemului.

Când România se apără, cei doi au misiunea de a coborî lângă cei trei fundași, iar așezarea devine practic un 5-3-2.

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Surpriza Băluță!

La centrul terenului, Hagi merge pe doi dintre fotbaliștii pe care îi cunoaște foarte bine: Răzvan Marin și Tudor Băluță.

De altfel, Băluță e bine cunoscut și de antrenorul gazdelor Graham Potter, care l-a avut elev la Brighton.

Băluță și Bancu sunt singurii doi titulari care evoluează în Superliga, restul formulei fiind alcătuit din stranieri, Hagi alegând să meargă pe ideea susținută în conferință:

Eu v-am zis criteriile mele de selecție. Vor fi mulți jucători cu experiență foarte mare la nivel internațional. E primul criteriu. După aceea vom vedea. Indiferent dacă unul a jucat mai mult sau mai puțin. Eu așa văd lucrurile la națională. Gică Hagi, selecționer România

Ianis Hagi, Louis Munteanu și Man în atac

În spatele atacanților va apărea Ianis Hagi, cu libertate între linii și rolul de a lega mijlocul de ofensivă. În fața lui, selecționerul pregătește cuplul Louis Munteanu și Dennis Man.

Man nu va fi astfel folosit ca extremă clasică, dar poate migra spre dreapta, în timp ce Munteanu va ocupa mai mult zona centrală.

CUM VA ARĂTA ECHIPA ROMÂNIEI CONFORM SURSELOR GOLAZO:

SISTEM: 3-4-1-2

I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - Hagi - L. Munteanu, Man

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