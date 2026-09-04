Renunță la națională Campionul mondial și-a anunțat retragerea la doar 31 de ani: „Decizia era deja luată”
Marcos Llorente/ Foto: IMAGO
Campionate

Renunță la națională Campionul mondial și-a anunțat retragerea la doar 31 de ani: „Decizia era deja luată”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 12:03
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 12:03
  • Marcos Llorente (31 de ani) și-a anunțat retragerea din naționala Spaniei, la câteva luni după ce ibericii au devenit campioni mondiali pentru a doua oară în istorie.
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Într-o postare pe contul personal de Instagram, fundașul dreapta al lui Atletico Madrid a dezvăluit că decizia era luată încă dinaintea Cupei Mondiale și că, indiferent de deznodământul turneului, ar fi renunțat la echipa națională.

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Marcos Llorente și-a anunțat retragere din naționala Spaniei

„După ce m-am gândit îndelung la asta, am decis să pun capăt carierei mele la națională.

Sunt conștient că sunt încă tânăr și că, poate, dacă aș continua să fac lucrurile cum trebuie, aș mai avea încă câțiva ani în care să joc cu acest tricou.

Știu că mulți dintre voi nu veți înțelege această decizie și, cu siguranță, nici eu nu aș fi înțeles-o dacă aș fi privit-o din afară. Dar este o decizie personală foarte bine gândită și, mai presus de toate, luată din toată inima.

Indiferent dacă aș fi participat sau nu la Cupa Mondială, sau dacă am fi câștigat sau nu, această decizie era deja luată.

Nu pot decât să fiu infinit de recunoscător tuturor celor cu care m-am întâlnit de-a lungul acestor ani și care au făcut posibil ca familia mea și cu mine să trăim momente unice și de neuitat.

Păstrez în suflet tot ce am trăit, dar, mai presus de toate, aceste ultime 52 de zile. Alături de un grup minunat care a luptat până la capăt pentru a duce Spania în vârf. Și a reușit.

A fost o mândrie să-mi reprezint țara și să fac parte din această istorie.

Mulțumesc pentru tot.

Vă îmbrățișez pe toți”, se arată în postarea lui Llorente de pe Instagram.

De-a lungul carierei sale, jucătorul născut la Madrid a evoluat pentru naționala Spaniei U19, U21 și pentru cea de seniori.

Prima apariție a lui Marcos la naționala de seniori a ibericilor a avut loc pe 11 noiembrie 2020, într-un amical cu Olanda, încheiat la egalitate, scor 1-1.

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La CM 2026, fotbalistul crescut de Real Madrid a fost integralist în meciurile cu Capul Verde (0-0) și Uruguay (1-0), din faza grupelor, și a mai prins 6 minute în semifinala cu Franța (2-0).

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