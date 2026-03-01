FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League

FCSB va juca în play-out și speră să obțină totuși ultimul bilet pentru cupele europene. Misiunea va fi însă infernală.

Campioana a ieșit deja din lupta pentru titlu și va evolua în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana!

Totuși, FCSB poate ajunge în Europa și din play-out, prin intermediul barajului.

„Roș-albaștrii” trebuie să termine pe unul din primele două locuri în play-out, să câștige semifinala barajului pentru Europa cu cealaltă formație din top 2 din play-out și apoi, în finală, să învingă locul 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine va câștiga Cupa României.

Astfel, FCSB s-ar califica în Conference League, unde ar intra în turul II preliminar.

Pe hârtie sună ușor, însă în realitate misiunea va fi infernală. Pentru că FCSB ar fi nevoită să joace meciul decisiv pe terenul unei rivale din play-off, U Craiova, Dinamo, Rapid sau CFR Cluj. Doar două variante mai accesibile, U Cluj și FC Argeș.

FCSB nu a ratat niciodată cupele europene de la venirea lui Gigi Becali. Ultimul sezon fără „roș-albaștrii” în Europa a fost tocmai 2002/2003, în urmă cu 24 de ani!

Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League

Barajul pentru ultimul loc european al Superligii a fost introdus în sezonul 2020/2021. Și nicio echipă din play-out nu a reușit să-l câștige până în prezent.

Cel mai aproape au fost FCU Craiova și U Cluj, însă ambele au fost învinse după prelungiri sau penalty-uri.

2020/2021

Semifinala: Chindia - Viitorul 2-3

Chindia - 2-3 Finala: Sepsi - Viitorul 1-0

2021/2022

Semifinala: anulată pentru că Sepsi (prima clasată din play-out) se calificase în Europa prin câștigarea Cupei României

anulată pentru că Sepsi (prima clasată din play-out) se calificase în Europa prin câștigarea Cupei României Finala: U Craiova - FC Botoșani 2-0

2022/2023

Semifinala: FCU Craiova - FC Voluntari 3-3 (5-4 pen.)

- FC Voluntari 3-3 (5-4 pen.) Finala: CFR Cluj - FCU Craiova 1-0 d. prel.

2023/2024

Semifinala: Oțelul - U Cluj 0-2

Oțelul - 0-2 Finala: U Craiova - U Cluj 1-1 (5-4 pen.)

2024/2025

Barajul a fost anulat pentru că niciuna dintre primele 4 clasate din play-out nu a obținut licența UEFA. U Cluj, locul 4 din play-off, s-a calificat direct în Conference League.

Cea mai slabă clasare din „era Becali”

Prezența confirmată în play-out înseamnă că FCSB poate încheia cel mai sus în clasament pe locul 7.

Aceasta va fi cea mai slabă clasare pentru FCSB cu Gigi Becali patron. Doar în sezonul 2008/2009 s-a înregistrat o performanță mai slabă, când „roș-albaștrii” au încheiat pe locul 6.

De altfel, în întreaga istorie, FCSB/Steaua a încheiat sezonul doar în alte 4 sezoane mai jos de locul 6:

locul 9 în 1971/1972

locul 12 în 1965/1966

locul 9 în 1961/1962

locul 14 în 1947/1948

Ce urmează pentru FCSB

Campioana va avea de disputat 9 meciuri în play-out, urmând să înfrunte 5 adversare pe teren propriu și 4 în deplasare.

Primele două clasate intră la barajul pentru Conference League, ultimele două locuri retrogradează direct, iar locurile 8-9 merg la barajul pentru menținere/promovare, unde vor înfrunta locurile 3/4 din play-off-ul Ligii 2.

Cum vor fi împărțite echipele din Superligă după sezonul regulat:

Play-off: U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș;

U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș; Play-out: FCSB, FC Botoșani, UTA, Oțelul, Farul, Petrolul, Csikszereda, Unirea Slobozia, Hermannstadt și Metaloglobus.

Cum ar arăta acum clasamentul din play-out, după înjumătățirea punctelor:

FCSB - 23p FC Botoșani - 21p UTA - 21p Oțelul - 21p* Farul - 19p* Petrolul - 15p* Csikszereda - 15p* Unirea Slobozia - 12p# Hermannstadt - 10p Metaloglobus - 6p*

*ar beneficia de rotunjire

**au un meci mai puțin disputat

