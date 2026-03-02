„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”

Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a vorbit despre varianta ca Mirel Rădoi (44 de ani) să ajungă la FCSB.

După victoria cu UTA Arad, scor 4-2, Gigi Becali a anunțat că dorește să îl aducă pe Mirel Rădoi la FCSB, în funcția de manager general.

Panduru, după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Mirel Rădoi la FCSB: „Trebuie să-ți dai demisia ca să vină”

Basarab Panduru crede că Mirel Rădoi este o variantă potrivită pentru FCSB. Nu crede însă că antrenorul va reveni la campioană dacă Becali nu acceptă să-i dea control total asupra echipei.

„E liber, altfel n-aș fi vorbit. E mai simplu să-l aduci pe Mirel Rădoi. El știe că Rădoi nu vine așa.

Faptul că este liber e un noroc, mai ales că Rădoi a arătat că poate să facă o treabă bună, să aducă și jucători, să facă și o echipă competitivă. O să fie și disciplină, pentru că așa a fost și la Craiova.

Dar ca să faci astea, și nu se poate, ar trebui să faci un singur lucru: să-ți dai demisia din funcția de antrenor principal și să-l pui pe Mirel Rădoi. Nu scouting, nu mouthing, nu nimic.

Nu cred că faci nimic cu astea. Dar poate o să fie bine și așa. Aduci doi oameni buni care să-ți aducă jucători buni. Se poate și asta, dar nu prea o văd eu reușind”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

29 de meciuri a stat Mirel Rădoi pe banca FCSB-ului, în perioada iunie-noiembrie 2015. 13 victorii, 7 remize și 9 înfrângeri a înregistrat la gruparea bucureșteană

VIDEO. Golurile marcate de Mihai Lixandru în UTA Arad - FCSB 2-4

