Talismanul Argeșului FOTO. Bogdan Andone, în lacrimi după calificarea în play-off » Cu ce obiect a fost surprins în lojă: „Să fim buturuga mică!"
Bogdan Andone FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

Talismanul Argeșului FOTO. Bogdan Andone, în lacrimi după calificarea în play-off » Cu ce obiect a fost surprins în lojă: „Să fim buturuga mică!”

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
Publicat: 01.03.2026, ora 21:32
Actualizat: 01.03.2026, ora 22:57
  • DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, a trecut prin toate stările pe Arena Națională la victoria care a dus echipa sa în play-off.

FC Argeș e matematic în lupta pentru titlu și Europa. Și, pe lângă faptul că și-au asigurat prezența în top 6, piteștenii au trimis-o în play-out pe FCSB!

FOTO. Bogdan Andone, în lacrimi după calificarea în play-off » Cu ce obiect a fost surprins în lojă

Suspendat pentru acest meci, Bogdan Andone urmărit partida cu Dinamo din tribunele Arenei Naționale. În timpul partidei, antrenorul a fost surprins în timp ce strângea în palme un crucifix verde-auriu.

Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (2).jpg
Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (2).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (1).jpg Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (2).jpg Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (3).jpg Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (4).jpg Dinamo - FC Argeș. Bogdan Andone, surprins în tribune cu un crucifix în timpul meciului (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

L-a strâns în brațe, l-a sărutat și s-a rugat până la ultimul fluier al arbitrului. Cum s-a terminat meciul, Andone a sărbătorit în lojă alături de colaboratori, apoi, cu lacrimi în ochi, și-a îmbrățișat soția, prezentă și ea pe stadion.

Ne-am bucurat, era și domnul primar sus, căruia vreau să-i mulțumesc că este lângă noi. Vreau să le mulțumesc și suporterilor, doar împreună putem reuși și mă bucur că am reușit să-i facem fericiți. Să fie mândri de echipă și de tot ce am realizat împreună. Bogdan Andone

„Vom încerca să fim buturuga mică”

A mers la vestiare pentru a-i felicita pe jucători, apoi a venit la interviuri, unde a apărut mult mai reținut.

„Vreau să-i felicit pe băieți pentru munca din tot acest sezon, pentru munca de la începutul venirii mele la Pitești. Sunt niște băieți cu caracter extraordinar și cred că ăsta e cel mai important lucru la echipa noastră.

Vreau să le mulțumesc și băieților din staff-ul meu, au gestionat foarte bine ultimele două jocuri.

Am fost destul de liniștit din punct de vedere al jocului. Am stat bine în teren, am pus presiune și nu i-am lăsat să își facă jocul, chiar dacă au jucători calitativi, tehnici... Știam foarte bine asta și cred că băieții au interpretat bine meciul.

A fost o miză mare și mă bucur că am câștigat acum, să nu mai așteptăm până în ultima etapă”, a declarat Bogdan Andone, la Prima Sport.

Despre calificarea în play-off, tehnicianul a declarat: „Vom încerca să facem treabă. Sunt echipe foarte bune, noi vom încerca să fim buturuga mică. Vom încerca la fiecare meci să scoatem ceva și e clar că ne dorim să luăm cât mai multe puncte”.

VIDEO. Golul care a calificat-o pe FC Argeș în play-off

dinamo bucuresti liga 1 fc arges bogdan andone play-off
