Ultimul interviu al lui Jorge Costa Ce a spus fostul antrenor de la CFR Cluj cu puțin timp înainte de a muri: „Până nu se termină, orice e posibil”

Jorge Costa a acordat un interviu în legătură cu planurile lui Porto pentru noul sezon, chiar înainte ca acesta să moară.

Costa s-a stins din viață marți, 5 august, în urma unui atac de cord.

Cu puțin timp înainte de deces, Jorge Costa a acordat un interviu pentru televiziunea Sport TV din Portugalia.

Ultimul interviu al lui Jorge Costa înainte să moară

La scurt timp după ce a prefațat noul sezon al lui Porto, directorul sportiv al echipei a început să se simtă rău.

„Începutul fiecărui sezon este întotdeauna cel mai important. Suntem foarte mulțumiți, cred că fanii sunt fericiți, sunt entuziasmați. Munca depusă a mulțumit pe toată lumea, iar acum suntem nerăbdători să înceapă sezonul.

Suntem conștienți că sezonul trecut nu a fost pozitiv, dar suntem conștienți și că în acest sezon vom lucra bine, că unele lucruri s-au schimbat și că acum suntem o echipă foarte competitivă. Ceea ce s-a întâmplat în meciul cu Atletico Madrid a reflectat cum ne dorim să fie noul sezon: un stadion plin, o echipă competentă, un rezultat bun, iar acesta este motto-ul pentru 2025-26.

Primul meci e acasă, în fața fanilor noștri, este crucial să începem bine. Suntem nerăbdători, dar pe deplin pregătiți și dornici să facem lucrurile cum trebuie”, a spus Jorge Costa înaintea decesului, potrivit record.pt.

Jorge Costa a vorbit și despre perioada de transferuri la Porto.

„Încercăm și facem tot posibilul. Nu s-a terminat încă și, până se termină, orice este posibil. În acest moment, suntem foarte mulțumiți de ceea ce avem. Este întotdeauna o perioadă dificilă, s-ar putea să fie mai multe plecări și mai multe sosiri.

Dar, așa cum am spus, suntem mulțumiți de grupul pe care îl avem. Campionatul va începe săptămâna viitoare și vom începe cu ambiție. Suntem cu ochii în patru”, a mai spus acesta.

Jorge Costa, fostul antrenor de la CFR Cluj și marele fundaș al lui Porto, a murit

Jorge Costa, unul dintre marii fundași lusitani, a murit. A antrenat la CFR și Gaz Metan. Avea 53 de ani.

O veste care a întristat Portugalia. Marți, 5 august, o legendă a fotbalului lusitan s-a stins din viață.

Jorge Costa, director sportiv la FC Porto, a suferit un atac de cord la centrul sportiv Olival.

Se afla de dimineață la Olival. Venise pentru antrenamentul primei echipe și un interviu la Sport TV.

Potrivit Record și A Bola, a cerut să stea înăuntru, pentru că afară era foarte cald.

La ora locală 12:30 (14:30 în România), încă era în direct la televiziune. A încheiat dialogul, dar nu se simțea bine. Dintr-odată, și-a pierdut cunoștința.

Medicul lui Porto l-a resuscitat, a fost transportat de urgență la spitalul Sao Joao, dar nu a mai putut fi salvat. Un stop cardiorespirator i-a fost fatal.

Jorge Costa a antrenat de două ori în România:

CFR Cluj: 1 iunie 2011-9 aprilie 2012. A câștigat atunci unicul său titlu de campion al carierei.

Gaz Metan Mediaș: 30 septembrie 2020-2 februarie 2021

