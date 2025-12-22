Cea mai mare audiență a sezonului FCSB - Rapid a făcut rating bun, fiind cel mai urmărit meci din acest campionat. Comparația cu Derby de România
FCSB - Rapid, record de audiență în acest campionat (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Cea mai mare audiență a sezonului FCSB - Rapid a făcut rating bun, fiind cel mai urmărit meci din acest campionat. Comparația cu Derby de România

Dan Udrea
Publicat: 22.12.2025, ora 15:02
Actualizat: 22.12.2025, ora 16:38
  • FCSB - RAPID 2-1. https://golazo.ro/fcsb-rapid-live-liga-1-159430Meciul de duminică, de pe Arena Națională, a atins aproape 8% rating, cu peste 50% mai mult decât Dinamo - FCSB 4-3, disputat în august.
  • FCSB - Rapid e pe primul loc în topul audiențelor meciurilor din acest campionat. Cum arată top 7 locuri, în rândurile următoare.

Ultimul mare meci de fotbal disputat în campionatul intern pe 2025 a fost și cel care a adus în fața televizoarelor cei mai mulți telespectatori.

FCSB - Rapid, derby-ul etapei a 21-a a produs o audiență foarte mare celor două posturi care l-au transmis.

„Trebuie scos din lot!" Bîrligea, criticat dur după reacția nervoasă de la FCSB - Rapid: „Nu ai voie să faci așa ceva"
„Trebuie scos din lot!" Bîrligea, criticat dur după reacția nervoasă de la FCSB - Rapid: „Nu ai voie să faci așa ceva"
„Trebuie scos din lot!" Bîrligea, criticat dur după reacția nervoasă de la FCSB - Rapid: „Nu ai voie să faci așa ceva"

FCSB - Rapid 2-1, cea mai mare audiență a sezonului

Digi Sport și Prima Sport au adunat un rating de aproape 8%, cu care au reușit să bată toate programele importante ale Pro TV-ului pe ziua de duminică.

FCSB - Rapid a avut o audiență cu 80% peste redifuzarea filmului „Singur Acasă”, de duminică după-amiază, la ora 16:00.

Derby-ul a trecut și de 20% cotă de piață, ceea ce, raportat la faptul că s-a jucat chiar în prime-time, intervalul 20:00 - 21:55, reprezintă o performanță.

Datele sunt pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Nu doar că duelul FCSB - Rapid a adus mulți telespectatori, dar a făcut din acest meci cea mai urmărită partidă din actualul campionat.

Sezonul a început în iulie și a avut până acum 167 de partide, inclusiv majoritatea derby-urilor.

De exemplu, s-au jucat deja ambele dueluri din ceea ce înseamnă Derby de România: FCSB - Dinamo, dar nici unul nu a reușit să fie aproape de FCSB - Rapid, de duminică.

Dinamo - FCSB 4-3, disputat în august, care a fost poate cel mai spectaculos al acestui campionat, a avut un rating de numai 5,2%.

Cum arată topul meciurilor, ca rating, în actualul campionat

  1. FCSB - Rapid 2-1 7,9%
  2. Rapid - FCSB 2-2 6,7%
  3. FCSB - Dinamo 0-0 6,5%
  4. FCSB - Craiova 1-0 6,2%
  5. Dinamo - FCSB 4-3 5,2%
  6. CFR - FCSB 2-2 5,2%
  7. Dinamo - Rapid 0-2 4,8%

FCSB - Rapid nu e însă și meciul de fotbal cel mai urmărit din a doua jumătate a anului 2025, dintre toate cele transmise la TV în România.

În acest interval, partida cu cel mai mare rating a fost România - Austria 1-0, din octombrie, disputată în preliminariile CM. A transmis-o Antena 1 și a bifat 10,5% pe publicul comercial, cel cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Al doilea în această ierarhie e tot un meci al naționalei, Bosnia - România 3-1, transmis de Prima TV, care a avut 8,7%, cu doar 10% mai mult decât FCSB - Rapid 2-1.

Ce meciuri tari ne așteaptă în primele 3 luni din 2026

Campionatul va lua pauză până pe 16 ianuarie, cupele europene la fel.

Primul joc de anul viitor care are potențial mare de a face audiență va fi duelul Dinamo Zagreb - FCSB, programat pe 22 ianuarie, în Europa League.

Meciuri de fotbal tari în startul anului viitor

  • 22 ianuarie: Dinamo Zagreb - FCSB (Digi Sport, Prima Sport)
  • 29 ianuarie: FCSB - Fenerbahce (Digi Sport, Prima Sport)
  • 7 februarie: Dinamo - U Craiova (Digi Sport, Prima Sport)
  • 11 februarie U Craiova - FCSB (Digi Sport, Prima Sport)
  • 14 februarie: U Craiova - FCSB (Digi Sport, Prima Sport)
  • 22 februarie: Rapid - Dinamo (Digi Sport, Prima Sport)
  • 7 martie: Rapid - U Craiova (Digi Sport, Prima Sport)
  • 26 martie: Turcia - România (Prima TV)

VIDEO. Golul lui Florin Tănase din FCSB - Rapid 2-1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

rapid audienta tv fcsb superliga
