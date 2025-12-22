„Trebuie scos din lot!” Bîrligea, criticat dur după reacția nervoasă de la FCSB - Rapid: „Nu ai voie să faci așa ceva”

Marius Baciu (50 de ani), fostul jucător al Stelei, l-a criticat dur pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după ce atacantul a reacționat nervos atunci când a fost schimbat în meciul cu Rapid, scor 2-1 pentru campioană.

În minutul 65 al duelului de pe Arena Națională, Elias Charalambous a decis să îl înlocuiască pe Daniel Bîrligea cu Alexandru Stoian.

Atacantul revenit după o accidentare nu a primit bine vestea înlocuirii și a gesticulat și vociferat vehement spre banca tehnică.

Marius Baciu, despre Daniel Bîrligea: „Trebuie scos din lot! Nu ai voie să faci așa ceva”

Fostul jucător al Stelei și actual analist la Prima Sport a vorbit despre gestul lui Bîrligea și l-a criticat dur pe atacant, ca urmare a reacției sale nervoase de după schimbare.

„Bîrligea trebuie scos din lot. E lipsă de respect. Nu ai voie să faci așa ceva, oricum te cheamă. Amendă! E mai rău ca atunci când înjuri. E lipsă de respect pentru colegii lui. Nu cred că mai scapă. Orice ar zice domnul Becali, trebuie amendat.

Când a văzut că îl schimbă a început gesturile, pe teren. De apreciat Pintilii în situația asta, altul cine știe ce făcea, sărea la el.

Nu ai voie să faci așa ceva, oricât de nervos ai fi. Vii după accidentare, au calculat-o, nu ai cum să joci mai mult”, a declarat Marius Baciu, la Prima Sport, citat de gsp.ro.

FOTO. Imagini de la momentul schimbării lui Bîrligea

VIDEO. Golul lui Florin Tănase din FCSB - Rapid 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport