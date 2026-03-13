Lista de coșmar a lui Ionuț Radu FOTO-VIDEO. Cele șase gafe din cariera portarului naționalei » Ce notă i-a dat L’Equipe. Ce a spus antrenorul Celtei

Radu a plonjat după mingea scăpată, dar era prea târziu. Gol primit la Celta - Lyon 1-1 Foto: Imago
Stranieri

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 13:12
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 13:24
  • Ionuț Radu, 28 de ani, a repetat un meci pe care l-a mai avut în trecut. Două imagini, una bună, alta rea. 
  • Greșeala de la Celta - Lyon 1-1 a fost a 6-a făcută de goalkeeper în ultimii patru ani. La Inter, Cremonese, Auxerre și Celta. 

Ionuț Radu, titularul naționalei și pe 26 martie, în semifinala barajului CM contra Turciei, la Istanbul, a arătat ambele imagini ale carierei sale joi seară, la Celta - Lyon 1-1, în turul „optimilor” Europa League.

Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO.  Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
Citește și
Citește mai mult
Ionuț Radu, portarul cu două fețe. Și excelent, și gafeur

O parte foarte bună, reliefată de calitățile lui, care l-au făcut remarcat în multe meciuri de-a lungul anilor săi în fotbal.

A fost cel mai valoros în Serie A când juca la Genoa, a primit mai multe premii MVP la Venezia, la fel la Auxerre, la fel în acest sezon, la Celta.

O parte întunecată. Uneori, sub presiune, goalkeeperul gafează. În ultimele sezoane, a avut mai multe erori stupefiante.

Șase gafe marca Radu: patru între 2022 și 2023. Două în acest sezon

Timp de 87 de minute, a fost cel mai un om al Celtei împotriva lui OL. Intervenții sigure, una impresionantă, în fața lui Yaremchuk. În acel minut 87, a scăpat însă mingea în poartă, pe sub el.

Ionuț Radu, afectat, după eroarea cu Lyon Foto: Imago

Iată cele șase greșeli majore ale lui Radu începând din 2022!

  • 27 aprilie 2022, Bologna - Inter 2-1 (Serie A). Perisic a bătut autul de la margine spre portar. Ionuț a încercat să paseze direct, dar a dat pe lângă minge. Sansone a împins balonul în plasă. S-a spus atunci că nerazzurrii au pierdut titlul din cauza lui. 
  • 14 august 2022, Fiorentina - Cremonese 3-2 (Serie A). Împrumutat de Inter la Cremonese, a gafat chiar la debut, în prima etapă de Serie A. În al 5-lea minut de prelungire, a prins mingea la o centrare, sus, în fața  porții, și a căzut cu ea în plasă. 
Radu a căzut cu mingea în plasă în prelungiri Foto: Imago
  • 3 iunie 2023, Auxerre - Lens 1-3 (Ligue 1). Două erori în același meci: întâi, a luftat în afara careului, ratând degajarea și lăsând atacantul să înscrie cu poarta goală. Apoi a scăpat balonul din mâini, printre picioare, la colțul scurt. 
  • 30 noiembrie 2025, Celta - Espanyol 0-1 (LaLiga). După o deviere la un corner, a scăpat iar mingea, care a trecut linia porții în aer. 
  • 12 martie 2026, Celta - Lyon 1-1 (Europa League). A plonjat, dar balonul s-a strecurat pe sub el, dincolo de linie. 

„Radu a fost impecabil o mare parte a meciului. Dar totul s-a năruit”

L’Equipe l-a apreciat pentru jocul său de 87 de minute. Și l-a criticat aspru pentru golul egalării.

„Radu a fost impecabil o mare parte a meciului, salvând în special lovitura de cap a lui Yaremchuk.

Gafa lui Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Lyon FOTO Captura Ecran Prima Sport .jpg
Gafa lui Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - Lyon FOTO Captura Ecran Prima Sport .jpg

Galerie foto (5 imagini)

+5 Foto
Dar totul s-a năruit când a lăsat să-i scape printre degete un șut slab al lui Endrick, amintind de Arconada. O gafă care ar putea fi costisitoare pentru Celta”, a scris cotidianul francez.

Arconada a fost goalkeeperul Spaniei care a făcut o eroare similară în finala Euro 1984, câștigată de Franța cu 2-0.

4
a fost nota primită de Ionuț Radu în L’Equipe. Doar colegul său Borja Iglesias a luat mai puțin (3)

Va fi afectat Radu de greșeală? Antrenorul Giraldez: „Nu cred, sper că nu”

Antrenorul Celtei, Claudio Giraldez, care i-a dat credit total lui Radu în acest sezon, subliniindu-i mereu evoluțiile, i-a luat apărarea acum.

„Sunt foarte mândru de jocul său. A dominat multe situații, arătând ce trebuie să facă un portar în aer, asigurând spatele apărării. A judecat bine fazele, a avut unele parade excelente.

5 milioane de euro
valorează astăzi Ionuț Radu, conform Transfermarkt. A atins cota maximă în 2019, la Genoa: 15 milioane

Păcat că a ratat ceea ce a fost poate șutul cel mai ușor. Are un sezon strălucit și a făcut azi un meci fantastic”, a declarat acesta, potrivit AS.com.

Întrebat dacă Radu va fi afectat de această greșeală, Giraldez a răspuns: „Nu cred, sper că nu”.

Citește și

Ionuț Radu a cucerit Spania FOTO. Portarul român a surprins pe toată lumea cu gestul făcut în ultimele minute ale meciului cu Getafe
Stranieri
10:08
Citește mai mult
„Nu mă uit la fotbal” Ionuț Radu, declarație surprinzătoare: „Nu mă pricep la fotbal, îmi place doar să joc” + Ce spune despre Cristi Chivu
Stranieri
15:51
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
Echipa Nationala portar lyon Celta Vigo europa league Ionut Radu gafe
Știrile zilei din sport
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Superliga
09:04
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Citește mai mult
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Superliga
13.03
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
Superliga
13.03
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
Citește mai mult
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
  „S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
Superliga
13.03
„S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
Citește mai mult
  „S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:56
„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască
„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască
23:17
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
22:01
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
22:39
„Nu suntem degeaba aici” VIDEO. Eroul lui FC Argeș, mesaj pentru contestatari, după victoria cu U Craiova
 „Nu suntem degeaba aici” VIDEO. Eroul lui FC Argeș, mesaj pentru contestatari, după victoria cu U Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Top stiri
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Superliga
13.03
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Citește mai mult
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Superliga
13.03
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Citește mai mult
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Superliga
13.03
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Citește mai mult
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
B365
12.03
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
14.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share