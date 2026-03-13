Max Verstappen (28 de ani), pilotul Red Bull, a fost profund nemulțumit de comportamentul monopostului său după calificările pentru cursa de sprint din China, în care a obținut doar al optulea timp pe grila de start.

Campionul mondial le-a transmis prin radio celor din echipă că monopostul este extrem de dificil de pilotat și că problemele actuale sunt cele mai serioase pe care le-a întâmpinat până acum la Red Bull.

Verstappen, dezamăgit de monopost: „E imposibil de pilotat! N-am avut niciodată ceva atât de rău”

Pilotul olandez a fost cu 1,7 secunde mai lent decât George Russell, cel care a obținut pole position-ul pentru cursa Sprint.

„Mașina este imposibil de pilotat. N-am avut niciodată ceva atât de rău, luând totul în ansamblu”, a spus Verstappen în timpul sesiunii, conform espn.co.uk.

„Ziua a fost un dezastru în ceea ce privește ritmul și cred că cea mai mare problemă este că nu am avut aderență sau echilibru și am pierdut mult timp în viraje, să fiu sincer”, a declarat cvadruplul campion mondial după calificări.

„Și, bineînțeles, consecința este că apar și alte mici probleme. Dar principalul lucru este că nu ne descurcăm bine în viraje”, a insistat el, subliniind că problema e cauzată mai degrabă de șasiul noului monopost RB22 decât de un posibil deficit de putere al noii unități de propulsie.

Verstappen a criticat în repetate rânduri noile unități de putere hibride, bazate pe un raport de putere 50/50 între motorul termic și cel electric, apreciind că acestea au schimbat semnificativ modul în care se pilotează în Formula 1.

Într-o notă ironică, olandezul a spus că se pregătește pentru curse jucând Mario Kart și adunând „ciuperci roșii și cochilii albastre”.

Rezultatele calificărilor pentru cursa de sprint din China 2026 (TOP 10):

George Russell (Mercedes) - 1:31.520

Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:31.809

Lando Norris (McLaren) - 1:32.141

Lewis Hamilton (Ferrari) - 1:32.161

Oscar Piastri (McLaren) - 1:32.224

Charles Leclerc (Ferrari) - 1:32.528

Pierre Gasly (Alpine) - 1:32.888

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1:33.254

Oliver Bearman (Haas F1 Team) - 1:33.409

Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 1:33.723

Într-un interviu anterior, Verstappen a încercat să pună capăt speculațiilor privind viitorul său în Formula 1, după ce a declarat că „noul regulament nu ajută la prelungirea carierei sale” în F1.

Olandezul a transmis că nu ia în calcul o despărțire de sport, chiar dacă rămâne unul dintre cei mai vocali critici ai noului regulament tehnic introdus în 2026.

„Nu vreau să plec, de fapt. Mi-aș dori, cu siguranță, să mă distrez puțin mai mult, dar în același timp fac și alte lucruri care sunt foarte distractive. Pot să concurez pe Nordschleife. Sper ca în următorii ani să pot participa și la Spa, sper și la Le Mans (n.r. - Cursele de 24 de ore).

Dar, în același timp, situația este puțin contradictorie, pentru că nu îmi place să conduc acest monopost, însă îmi place să lucrez cu toți oamenii din echipă și cu cei din departamentul responsabil de motoare.

Nu vreau să plec, așa că sper, desigur, și că lucrurile se vor îmbunătăți. Am avut discuții cu Formula 1 și FIA și lucrăm la ceva, iar speranța mea este că asta va îmbunătăți totul”, a declarat olandezul, conform skysport.com.

Care sunt principalele schimbări?

Motoarele hibride s-au modificat. Noul raport de putere este aproximativ 50%-50% între partea electrică și cea termică (înainte, motorul cu combustie internă avea 80%).

Jumătate din putere e generată de baterii, pe care piloții trebuie să le reîncarce în timpul decelerării și frânării.

Motorul cu combustie internă rămâne un V6 turbo de 1.6 litri, dar care asigură acum doar 540 din cei 1.000 de cai putere, în loc de 850, ca înainte.

Mașina e mai mică, mai îngustă (ampatamentul, redus cu 200 mm; lățimea, cu 100 mm), mai ușoară (cu 30 kg) și cu efect de sol redus. Podeaua scade și ea cu 100 mm.

Aerodinamică: modificări la aripa față, aripa spate, la podea și partea inferioară (au dispărut tunelurile Venturi pentru efect de sol).

DRS (Drag Reduction System) a fost eliminat și înlocuit cu un sistem de aerodinamică activă.

. Anvelopele, mai înguste (cu 25 mm în față și 30 mm în spate). Diametrul roților scade (15 mm în față și 30 mm în spate).

Combustibilul e 100% sustenabil.

