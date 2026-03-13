Fan PAOK, ucis la Salonic! VIDEO. Tragedia clubului lui Răzvan Lucescu e fără sfârșit.  Ce s-a întâmplat azi-noapte

PAOK a mai pierdut un suporter. Un tânăr în vârstă de 20 de ani a murit în noaptea de joi spre vineri la spital, după ce a fost înjunghiat mortal pe stradă, la Salonic.

Anul a început tragic pentru PAOK Salonic. Pe 27 ianuarie, șapte fani alb-negri au murit într-un accident rutier în județul Timiș, în timp ce se îndreptau spre Franța, unde voiau să asiste la meciul echipei lor de la Lyon, în Europa League.

Citește și Câștigăm mai mult la CM Protestul europenilor a forțat FIFA să ia o decizie legată de Mondial care ar ajuta și România Citește mai mult Câștigăm mai mult la CM Protestul europenilor a forțat FIFA să ia o decizie legată de Mondial care ar ajuta și România

Aflând că printre dispăruți era și un prieten, alt suporter al „vulturilor” a suferit un stop cardiac fatal, în Grecia.

Suporter PAOK înjunghiat mortal pe stradă

Acum, încă o victimă printre susținătorii formației antrenate de Răzvan Lucescu.

În noaptea de joi spre vineri, un tânăr în vârstă de 20 de ani s-a stins la spital, după ce fusese înjunghiat pe stradă, în cartierul Kalamaria, din Salonic.

Postul de televiziune grec ERT News a prezentat un videoclip cu drama șocantă.

Fanul PAOK a fost lovit cu cuțitul în piept. A murit la spital

Fanul apare în imagini înaintând clătinându-se, pe trotuar, se lovește de un tomberon și se prăbușește lângă el. Doi prieteni erau cu el în momentul atacului ucigaș.

În jurul lui se strâng oameni, acesta se ridică, dar cade din nou. Chemați de urgență, paramedicii au încercat să-i dea primul ajutor acolo, pe stradă, apoi l-au transportat la spital.

Era în stare gravă, inconștient. A murit în jurul orei 00:30.

Potrivit Gazzetta.gr și Sport24.gr, tânărul a fost lovit cu cuțitul în piept, fiindu-i perforat un plămân.

Patru suspecți au fost arestați

Polițiștii de la direcția de Combatere a Violenței în Sport au deschis imediat anchetă. Patru suspecți au fost arestați.

Cazul este investigat ca omucidere. Anchetatorii încearcă în primul rând să stabilească dacă a fost o luptă între fani.

