Fan PAOK, ucis la Salonic! VIDEO. Tragedia clubului lui Răzvan Lucescu e fără sfârșit. Ce s-a întâmplat azi-noapte
Momentul în care suporterul rănit se prăbușește pe stradă Foto: captură video
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 11:42
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 11:42
  • PAOK a mai pierdut un suporter. Un tânăr în vârstă de 20 de ani a murit în noaptea de joi spre vineri la spital, după ce a fost înjunghiat mortal pe stradă, la Salonic. 
  • Pe 27 ianuarie, șapte susținători ai alb-negrilor și-au pierdut viața într-un accident rutier în județul Timiș. În aceeași zi, alt fan PAOK s-a stins în Grecia din cauza unui stop cardiac. 

Anul a început tragic pentru PAOK Salonic. Pe 27 ianuarie, șapte fani alb-negri au murit într-un accident rutier în județul Timiș, în timp ce se îndreptau spre Franța, unde voiau să asiste la meciul echipei lor de la Lyon, în Europa League.

Aflând că printre dispăruți era și un prieten, alt suporter al „vulturilor” a suferit un stop cardiac fatal, în Grecia.

Suporter PAOK înjunghiat mortal pe stradă

Acum, încă o victimă printre susținătorii formației antrenate de Răzvan Lucescu.

În noaptea de joi spre vineri, un tânăr în vârstă de 20 de ani s-a stins la spital, după ce fusese înjunghiat pe stradă, în cartierul Kalamaria, din Salonic. 

Postul de televiziune grec ERT News a prezentat un videoclip cu drama șocantă.

Fanul PAOK a fost lovit cu cuțitul în piept. A murit la spital

Fanul apare în imagini înaintând clătinându-se, pe trotuar, se lovește de un tomberon și se prăbușește lângă el. Doi prieteni erau cu el în momentul atacului ucigaș.

În jurul lui se strâng oameni, acesta se ridică, dar cade din nou. Chemați de urgență, paramedicii au încercat să-i dea primul ajutor acolo, pe stradă, apoi l-au transportat la spital.

Era în stare gravă, inconștient. A murit în jurul orei 00:30.

Potrivit Gazzetta.gr și Sport24.gr, tânărul a fost lovit cu cuțitul în piept, fiindu-i perforat un plămân.

Patru suspecți au fost arestați

Polițiștii de la direcția de Combatere a Violenței în Sport au deschis imediat anchetă. Patru suspecți au fost arestați.

Cazul este investigat ca omucidere. Anchetatorii încearcă în primul rând să stabilească dacă a fost o luptă între fani.

