Iga Swiatek, criză de nervi și de rezultate VIDEO. Izbucnire rară la Indian Wells! Poloneza și-a vărsat frustrarea pe apropiații ei

Iga Swiatek (24 de ani) are parte de cel mai slab start de sezon din ultimii ani.

Poloneza a avut o criză de nervi în timpul meciului cu Elina Svitolina (31 de ani, #9 WTA), a pierdut și va coborî în clasamentul mondial.

Swiatek nu se regăsește în prima parte a anului 2026: nu a trecut de sferturi la niciuna dintre cele trei competiții importante, de Grand Slam sau WTA 1.000, la care a participat.

Iga Swiatek, ieșire nervoasă în meciul cu Elina Svitolina

În meciul cu Svitolina, jucătoare care a devenit mamă în octombrie 2022 și a revenit recent în top 10 mondial, Swiatek a pierdut clar primul set, 2-6.

Iga a câștigat setul secund cu 6-4, dar a cedat într-un moment crucial al setului decisiv, la 4-4, iar Elina a făcut break.

Sportiva din Polonia a dat cu prosopul de pământ, s-a așezat în scaunul ei și a strigat furioasă spre membrii staffului său. O scenă rară, fiind cunoscută pentru calmul său de pe teren.

Svitolina a închis partida cu un game de serviciu câștigat la 0 și va juca în semifinale cu Elena Rybakina (26 de ani).

Jucătoarea din Kazahstan a trecut în sferturi de Jessica Pegula (32 de ani, #5 WTA) și va începe săptămâna următoare pe locul 2 în clasamentul WTA. A depășit-o pe Iga!

Rybakina are acum 7.523 de puncte și poate ajunge la un total de 8.133 (dacă va câștiga turneul), în timp ce poloneza a rămas cu 7.413 și va ocupa ultima treaptă a ierarhiei.

Prima poziție e ocupată de Aryna Sabalenka, cu 10.415. Sportiva din Belarus o întâlnește în penultimul act al competiției din deșertul californian pe cehoaica Linda Noskova (21 de ani, #14 WTA).

4-2 este rezultatul meciurilor directe dintre Iga Swiatek și Elina Svitolina. Ucraineanca nu mai câștigase în fața polonezei de la Wimbledon 2023

Iga Swiatek, de nerecunoscut

Este al cincilea eșec consecutiv suferit de Iga Swiatek în fața adversarelor din Top 10 WTA:

6-3, 1-6, 0-6 cu Elena Rybakina, la Turneul Campioanelor

7-6(2), 4-6, 2-6 cu Amanda Anisimova, la Turneul Campioanelor

6-4, 6-2 cu Coco Gauff, la United Cup

5-7, 1-6 cu Elena Rybakina, la Australian Open

2-6, 6-4, 4-6 u Elina Svitolina, la Indian Wells.

Poloneza nu a mai avut un start de sezon atât de slab din 2019, primul ei an în circuitul WTA.

Atunci, Iga câștigase 63% (10-6) dintre meciurile disputate înainte de turneul de la Miami. Acum stă puțin mai bine, cu 71% (12/5), însă e departe de performanțele din anii precedenți:

78% în 2020 (7-2)

77% în 2021 (10-3)

87% în 2022 (20-3)

80% în 2023 (16-4)

91% în 2024 (21-2)

78% în 2025 (18-5).

VIDEO. Momentul în care Iga Swiatek își pierde cumpătul la Indian Wells

Też bym się wściekała więc frustracja Igi wcale mnie nie dziwi..

— Ania (@eni_87ch) March 13, 2026

