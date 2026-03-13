Iga Swiatek, criză de nervi și de rezultate VIDEO. Izbucnire rară la Indian Wells! Poloneza și-a vărsat frustrarea pe apropiații ei

- Iga Swiatek (24 de ani) are parte de cel mai slab start de sezon din ultimii ani.
- Poloneza a avut o criză de nervi în timpul meciului cu Elina Svitolina (31 de ani, #9 WTA), a pierdut și va coborî în clasamentul mondial.
Swiatek nu se regăsește în prima parte a anului 2026: nu a trecut de sferturi la niciuna dintre cele trei competiții importante, de Grand Slam sau WTA 1.000, la care a participat.
Iga Swiatek, ieșire nervoasă în meciul cu Elina Svitolina
În meciul cu Svitolina, jucătoare care a devenit mamă în octombrie 2022 și a revenit recent în top 10 mondial, Swiatek a pierdut clar primul set, 2-6.
Iga a câștigat setul secund cu 6-4, dar a cedat într-un moment crucial al setului decisiv, la 4-4, iar Elina a făcut break.
Sportiva din Polonia a dat cu prosopul de pământ, s-a așezat în scaunul ei și a strigat furioasă spre membrii staffului său. O scenă rară, fiind cunoscută pentru calmul său de pe teren.
Galerie foto (15 imagini)
Svitolina a închis partida cu un game de serviciu câștigat la 0 și va juca în semifinale cu Elena Rybakina (26 de ani).
Jucătoarea din Kazahstan a trecut în sferturi de Jessica Pegula (32 de ani, #5 WTA) și va începe săptămâna următoare pe locul 2 în clasamentul WTA. A depășit-o pe Iga!
Rybakina are acum 7.523 de puncte și poate ajunge la un total de 8.133 (dacă va câștiga turneul), în timp ce poloneza a rămas cu 7.413 și va ocupa ultima treaptă a ierarhiei.
Prima poziție e ocupată de Aryna Sabalenka, cu 10.415. Sportiva din Belarus o întâlnește în penultimul act al competiției din deșertul californian pe cehoaica Linda Noskova (21 de ani, #14 WTA).
Iga Swiatek, de nerecunoscut
Este al cincilea eșec consecutiv suferit de Iga Swiatek în fața adversarelor din Top 10 WTA:
- 6-3, 1-6, 0-6 cu Elena Rybakina, la Turneul Campioanelor
- 7-6(2), 4-6, 2-6 cu Amanda Anisimova, la Turneul Campioanelor
- 6-4, 6-2 cu Coco Gauff, la United Cup
- 5-7, 1-6 cu Elena Rybakina, la Australian Open
- 2-6, 6-4, 4-6 u Elina Svitolina, la Indian Wells.
Poloneza nu a mai avut un start de sezon atât de slab din 2019, primul ei an în circuitul WTA.
Atunci, Iga câștigase 63% (10-6) dintre meciurile disputate înainte de turneul de la Miami. Acum stă puțin mai bine, cu 71% (12/5), însă e departe de performanțele din anii precedenți:
- 78% în 2020 (7-2)
- 77% în 2021 (10-3)
- 87% în 2022 (20-3)
- 80% în 2023 (16-4)
- 91% în 2024 (21-2)
- 78% în 2025 (18-5).