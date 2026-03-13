„Pansament de scurtă durată” Narcis Răducan, despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Pe termen mai lung, lucrurile stau cu totul altfel”

Narcis Răducan (51 de ani), fost jucător la Steaua și Rapid, a vorbit despre instalarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) la FCSB.

Campioana României a ratat calificarea în play-off, iar fostul fotbalist crede că Mirel Rădoi poate aduce un plus echipei, însă doar pe termen scurt.

Narcis Răducan a vorbit și despre cursa pentru titlu. Fostul fotbalist nu vede Dinamo printre echipele cu cele mai mari șanse.

Mirel Rădoi i-a succedat lui Elias Charalambous la FCSB, iar acum noul antrenor are ca obiectiv calificarea formației în preliminariile Conference League.

Narcis Răducan, despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Un pansament de scurtă durată”

FCSB va începe play-out-ul de pe prima poziție, cu 23 de puncte, după înjumătățirea punctelor obținute în sezonul regulat.

„În prima fază, el trebuie să califice echipa în turul preliminar, iar șanse importante există. E drum liber până la baraj, iar acolo este marele test. Indiferent cine va fi adversarul, nu va fi simplu, dovadă că ei n-au reușit să ajungă acolo în play-off.

Sigur, va fi o echipă bună a campionatului, dar una care poate fi la îndemâna FCSB-ului în zilele lor bune. Așa că acesta cred că este primul obiectiv”, a declarat Narcis Răducan, conform sptfm.ro.

Poate fi benefică și această schimbare din punct de vedere psihologic, pentru că remarcăm cu toții că, în ultimul timp, nivelul de concentrare n-a mai fost la același nivel și nu în fiecare meci. Au avut doar „flash-uri” de performanță, când au jucat la cel mai înalt nivel. Așa s-a întâmplat și anul acesta, dar au existat și căderi inexplicabile. Asta se poate pune și pe seama unei lipse de concentrare, nu-mi dau seama exact de unde provine. Narcis Răducan

Răducan consideră că venirea noului antrenor poate produce un efect imediat, dar nu crede că va schimba în profunzime situația de la club.

„Odată cu venirea lui Mirel, ținând cont că profilul lui este unul integru și serios, plus faptul că este un antrenor nou, e clar că îi va mobiliza pe toți.

Asta este un pansament pentru o perioadă scurtă. Pe termen mai lung, lucrurile stau cu totul altfel și sunt sceptic în a da pronosticuri de reușită, pentru că nu se schimbă niciodată nimic fundamental și e doar eterna reîntoarcere.”

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, duminică, 15 martie, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Narcis Răducan: „Craiova, Rapid și CFR au șanse reale. Dinamo arată niște slăbiciuni”

În privința luptei la titlu, fostul fotbalist spune că mai multe echipe pot spera, în mod realist, la trofeu.

„Este foarte intensă. Mi se pare că s-a angajat și CFR acum. CFR, la modul practic și la modul teoretic. Dacă ești în play-off și spui că nu vrei să iei campionatul, înseamnă că nu vrei să câștigi. E foarte grav, pentru că ești într-un calcul matematic, indiferent de celelalte rezultate.

Orice echipă, dacă își propune acum să câștige toate meciurile, are trofeul în mână. Asta înseamnă că merită încercat.

Dar, cu șanse reale, o putem exclude pe Sepsi, să zicem. E mai greu să câștige toate meciurile sau să facă maximum de puncte, ori o asemenea surpriză.

La modul real, după opinia mea, e vorba de Craiova, Rapid și poate chiar CFR. Dinamo este o echipă extrem de puternică, dar parcă arată niște slăbiciuni atunci când are de-a face cu cele mai importante echipe și cu jucători de mare calitate.

Nici nu trebuie să ne grăbim, pentru că va începe un nou campionat și, din prima etapă, vom vedea un alt tip de fotbal. E posibil chiar și ca Dinamo să își schimbe un pic repertoriul”, a mai spus Narcis Răducan.

Dar ce s-a arătat până acum? Craiova a fost deasupra tuturor, Rapid un pic mai jos, Dinamo vine cu încredere, iar CFR-ul e ca Gabriela Szabo: în ultimul kilometru a depășit 100 de atleți. Să vedem până unde se oprește. Narcis Răducan

Clasamentul la începutul play-off-ului:

Universitatea Craiova – 30 puncte Rapid – 28 puncte Universitatea Cluj – 27 puncte CFR Cluj – 27 puncte Dinamo – 26 puncte FC Argeș – 25 puncte

