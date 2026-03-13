„Capul mafiei fotbalului?!” Justin Ștefan, după scandalul iscat de declarațiile lui Gino Iorgulescu despre FCSB: „E aberant!”
Publicat: 13.03.2026, ora 11:01
Actualizat: 13.03.2026, ora 11:02
  • Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a reacționat la controversa stârnită de declarațiile făcute de Gino Iorgulescu la finalul sezonului regulat.
  • Șeful LPF afirmase că toate cluburile din Liga 1 ar avea de pierdut dacă FCSB nu s-ar califica în play-off.

Afirmația lui Iorgulescu a provocat reacții dure din partea mai multor oficiali din Superliga, într-un moment tensionat al campionatului, în care mai multe echipe se luptau pentru ultimele locuri de play-off.

Justin Ștefan, după scandalul declarațiilor lui Gino Iorgulescu: „A fost portretizat drept capul mafiei. E aberant”

Potrivit oficialului LPF, Iorgulescu ar fi vrut să sublinieze impactul economic al prezenței FCSB-ului în play-off.

„Declarația lui Gino Iorgulescu a vrut să transmită ceva și s-a înțeles altceva. Poate timingul (n.r. - momentul ales) nu a fost cel mai bun.

Gino a vrut să spună că se pierd bani din bilete și așa mai departe, că faci o anumită rețetă jucând acasă cu FCSB. Acesta a fost mesajul pe care a vrut să-l transmită. Nu a fost perceput așa...

Eu sunt mai pozitiv. Până la urmă, e un element de noutate să nu ai FCSB în play-off, ci în play-out. Crește interesul pentru play-out, e și miza cupelor europene, a declarat oficialul LPF, conform gsp.ro.

Eșecul FCSB îl va motiva pe finanțator, pe domnul Becali, să ia măsuri, iar prima măsură este numirea lui Mirel Rădoi, un lucru pozitiv pentru competiție. Venirea lui Rădoi a fost determinată fix de acest eșec. Dacă FCSB nu ajungea în play-out, nu l-am fi văzut pe Rădoi la FCSB, un antrenor despre care eu am o părere foarte bună. Și probabil că nu l-am fi văzut pe Gigi Becali băgând mâna mai adânc în buzunar pentru viitoare transferuri. Justin Ștefan

Justin Ștefan a respins ideea că Gino Iorgulescu ar fi putut influența lupta pentru play-off.

„I-am zis lui Gino: prima oară când o să mă duc la o emisiune, o să spun asta. Și uite că o spun, nu mă abțin.

Cumva, în zilele acelea l-am portretizat pe Gino Iorgulescu drept capul mafiei fotbalului românesc. În 2026. E aberant!

Cine crede că Gino, în 2026, poate să comande arbitraje - care nici nu țin de Ligă -, să comande hotărâri la Comisii - care, de asemenea, nu țin de Ligă - sau să comande unei echipe de Superliga să stea drepți în fața unui adversar e complet desprins de realitate!”, a mai declarat secretarul general al LPF.

În zilele acelea a crescut presiunea, plecând de la premisa că declarația lui Gino va influența pe cineva în 2026, fie să sperie arbitrii, fie adversarii FCSB. Absolut aberant și cred că, la momentul respectiv, oricine a încercat să influențeze și să mărească bula declarației a greșit și nu a făcut bine fenomenului. Justin Ștefan

În cele din urmă, FCSB a ratat calificarea în play-off și va începe play-out-ul cu 23 de puncte, după înjumătățirea punctelor obținute în sezonul regulat.

Clasamentul la intrarea în play-out

LocEchipaPuncte
1FCSB23
2UTA Arad22*️
3FC Botoșani21
4Oțelul21*️
5Farul19*️
6Petrolul16
7Csikszereda16
8Unirea Slobozia13*️
9Hermannstadt12*️
10Metaloglobus6
*️ - beneficiază de rotunjire

