Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, în barajul pentru accederea la Campionatul Mondial.

Lista finală a lotului va fi anunțată în a doua jumătate a săptămânii viitoare de Mircea Lucescu

Mergem la Istanbul fără doi dintre primii 3 atacanți pe care Mircea Lucescu i-a tot convocat pe parcursul anului precedent. După suspendarea lui Drăguș, selecționerul a mai primit o veste proastă.

Louis Munteanu a informat staff-ul că are ruptură

Conform informațiilor GOLAZO.ro, staff-ul echipei naționale a fost anunțat de Louis Munteanu că a suferit o leziune musculară gravă la unul dintre antrenamentele efectuate în această săptămână.

El va fi nevoit să ia o pauză lungă și a ieșit din calcule pentru meciul cu Turcia și pentru finala barajului, în cazul în care trecem de naționala de la Istanbul.

Absența lui Munteanu e o pierdere importantă fiindcă Lucescu îl vedea ca alternativă pentru Bîrligea.

Il Luce chiar a ținut să discute personal la telefon, săptămâna trecută, cu Munteanu, pentru a se asigura că fotbalistul își dorește să vină la acțiunea tricolorilor și dacă se poate baza pe el.

Lucescu i-a transmis că nu va fi titular, dar că îl dorește în lot și l-a întrebat dacă e dispus să zboare 11 ore cu avionul, deși e posibil să nu bifeze vreun minut. Răspunsul fostului atacant al CFR-ului a fost afirmativ și rămăsese ca, după cele două meciuri pe care le mai are de disputat la DC United, să vină în România.

A jucat puțin în startul sezonului din Statele Unite

El a fost cumpărat de clubul din Statele Unite ale Americii în această iarnă, în schimbul a 4,5 milioane de euro, însă în startul sezonului din MLS a fost rezervă și a evoluat destul de puțin.

A bifat 20 de minute în primul joc, apoi doar 12 cu Austin, iar împotriva echipei unde joacă și Messi, Inter Miami, weekend-ul trecut, a fost folosit 29 de minute.

Pentru postul de atacant, Lucescu nu-l va avea la dispoziție la Istanbul nici pe Denis Drăguș, care își va ispăși a doua și ultima etapă de suspendare după eliminarea din meciul cu Bosnia, din deplasare, scor 1-3, din noiembrie.

Primul joc în care n-a avut drept de joc a fost cel cu San Marino, care a închis campania în grupa preliminariilor de CM.

Pe lista inițială a stranierilor, Lucescu i-a trimis convocare lui Ioan Vermeșan, un puști de doar 19 ani, care aparține de Verona și care se anunță a fi un mare talent. Totuși, e puțin probabil ca el să fie varianta pe care selecționerul va merge pentru a avea o rezervă pentru Bîrligea.

FOTO. Stadionul pe care se va juca meciul Turcia - România

