Cu cine s-a răfuit MM Stoica Fusese criticat pentru reacția de la derby: „Marele comentator zice că nu pot să fac asta?” +27 foto
Momentul în care Mihai Stoica a ajuns pe gazon. Foto: Theodor Jumătate/GOLAZO.ro
Superliga

Cu cine s-a răfuit MM Stoica Fusese criticat pentru reacția de la derby: „Marele comentator zice că nu pot să fac asta?”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 16:40
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 16:40
  • Mihai Stoica (61 de ani) a reacționat după criticile primite pentru modul în care a ales să se bucure la finalul derby-ului cu Rapid, scor 4-1.
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Oficial de la FCSB a coborât din tribună înainte de finalul meciului pentru a sărbători pe teren victoria.

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Cu cine s-a răfuit MM Stoica. Fusese criticat pentru reacția de la derby: „Marele comentator zice că nu pot să fac asta?”

La momentul respectiv, comentatorul Digi Sport, Ionuț Angheluță, a catalogat gestul oficialului drept unul fals.

„PR-ist, de aia a coborât pe teren, să-l fotografieze lumea, știa că e filmat”, a spus Angheluță, în timpul comentariului TV.

Duminică, Stoica i-a răspuns jurnalistului și a explicat motivul pentru care a coborât alături de staff și echipă

„Înțeleg că am fost foarte criticat de marele comentator Ionuț Angheluță, de la Digi. A zis că nu pot să cobor eu pe teren când știu că sunt filmat. Nu, dragul meu Angheluță, nu sunt PR-ist, dar câteodată spațiul în care te afli este prea mic pentru bucuria pe care o ai. Trebuie să înțelegi această bucurie pe care am simțit-o și asta e mai complicat.

Când am realizat că meciul e câștigat, am vrut să fiu cât mai aproape de Reghecampf și de Boutouataou. De mult așteptam asta. Eram ipocrit să nu am nicio reacție. Am simțit să îmi îmbrățișez jucătorii. Nu a fost nimic premeditat. Nu sunt PR-ist!

Când nu suporți pe cineva, orice ar face nu îți place. Am auzit și comentariul lui la golul înscris de Boutoutaou. Non-stop l-a certat pe Pașcanu: «Nu poți să faci așa ceva! Cum să faci așa ceva?». Doar asta a spus. Nu am venit să provoc pe nimeni. Eu m-am dus la ai mei.

Sunt un om care a vrut să se bucure. Dacă eram PR-ist, nu aruncam geaca nouă de pe mine în tribune. Am dăruit-o. Am și uitat că am bani în geaca aia când am aruncat-o. Bucuria a fost una imensă”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

MM Stoica, dezlănțuit la FCSB - Rapid. Foto - captură Prima Sport (27).jpg
MM Stoica, dezlănțuit la FCSB - Rapid. Foto - captură Prima Sport (27).jpg

Galerie foto (27 imagini)

MM Stoica, dezlănțuit la FCSB - Rapid. Foto - captură Prima Sport (1).jpg MM Stoica, dezlănțuit la FCSB - Rapid. Foto - captură Prima Sport (2).jpg MM Stoica, dezlănțuit la FCSB - Rapid. Foto - captură Prima Sport (3).jpg MM Stoica, dezlănțuit la FCSB - Rapid. Foto - captură Prima Sport (4).jpg MM Stoica, dezlănțuit la FCSB - Rapid. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
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VIDEO. Golul doi marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

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