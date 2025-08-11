FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Suporterii campioanei en-titre și-au încurajat favoriții, la sfârșitul partidei.

De partea cealaltă, suporterii oaspeților au declanșat sărbătoarea după fluierul final.

Unirea Slobozia a obținut victoria grație golului marcat de Raul Rotund, în minutul 35, jucător venit împrumut de la Dinamo.

Fanii lui FCSB, încurajări după eșecul cu Unirea Slobozia: „Suntem alături de voi”

FCSB a pierdut duelul împotriva celor de la Unirea Slobozia, 0-1, însă atitudinea suporterilor campioanei a fost opusă față de cea de la eșecul cu Dinamo, 3-4.

Jucătorii lui Elias Charalambous au mers la sfârșitul meciului să salute galeria, iar fanii roș-albaștrilor au scandat: „Suntem alături de voi” .

La sfârșitul duelului din etapa trecută, împotriva lui Dinamo, pierdut, 3-4, jucătorii campioanei au intrat în colimatorul propriilor fani: „Rușine, rușine să vă fie!” și „Dacă fotbal nu jucați, de la Steaua să plecați!”.

FCSB, a treia înfrângere consecutivă în Liga 1

FCSB se află într-o situație nefastă în campionat. Trupa pregătită de Elias Charalambous se află pe locul 12, cu numai patru puncte obținute.

De asemenea, campioana României nu a excelat nici în cupele europene. FCSB a fost descalificată din preliminariile Ligii Campionilor, de Shkendija, 1-3 per general.

Roș-albaștrii au câștigat, la limită, în prelungiri, manșa tur a rundei 3 preliminare din Europa League, de pe Arena Națională, pe Drita, 3-2.

FCSB urmează să se deplaseze în Kosovo, pentru meciul de joi, 14 august, de la ora 21:00, împotriva lui Drita.

VIDEO Bucurie ialomițeană în Ghencea

Sărbătoarea a fost declanșată de suporterii ialomițeni sosiți în Capitală. Pe stadionul Ghencea s-a auzit „Slobozia, ale!”, pe ritmul cântecului fanilor de la meciurile naționalei României, inspirat de „Ciuleandra”.

Această victorie reprezintă primul succes din deplasare obținut de ialomițeni, în acest sezon. Trupa pregătită de Andrei Prepeliță se află pe locul 6, cu 7 puncte acumulate.

Unirea Slobozia va juca, vineri, de la ora 19:00, la Clinceni, pe Metaloglobus.

VIDEO Raul Rotund a adus victoria pe Ghencea, în FCSB - Slobozia 0-1

