S-a stins FCSB. Zero! Concluzii în Ghencea » Campioanei nu i-a ieșit nimic nici cu Slobozia: care a fost singura sclipire +10 foto
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1
S-a stins FCSB. Zero! Concluzii în Ghencea » Campioanei nu i-a ieșit nimic nici cu Slobozia: care a fost singura sclipire

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 23:31
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 07:35
  • FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Roș-albaștrii nu mai sperie pe nimeni nici în Liga 1, nu doar în Europa. Și ofensiv, și defensiv, dezamăgire cruntă. 
  • A ieșit la lumină o echipă mică și curajoasă, Unirea Slobozia, care vine în Ghencea, nu se teme să joace, se apără bine și surprinde FCSB.

FCSB nu s-a trezit după reacția incredibilă din finalul meciului cu Drita.

FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia

Joi, în prima manșă a turului 3 de Europa League contra kosovarilor, a jucat numai o jumătate de oră, în a doua repriză.

I-a fost suficient atunci să întoarcă scorul, de la 0-2, și să câștige în prelungiri: 3-2.

Fanii, dezamăgiți: „Haideți! Jucați odată!”

Revenită în Liga 1, pe Ghencea, cu foarte multe schimbări, a dezamăgit și duminică seară, împotriva Unirii Slobozia.

Primă repriză, la fel ca la 0-2 cu Drita. Nulă, și ca joc, și ca scor. La pauză, era 0-1. De la tribuna a II-a se rupea liniștea cu un strigăt al fanilor: „Haideți! Jucați odată!”.

Pe margine, Elias Charalambous se întorcea din când în când spre banca de rezerve, când nu ieșea o acțiune, și ridica mâinile, întrebător: „Ce au?”.

Auzind fluierul pentru sfârșitul primelor 45 de minute, a plecat spre tunel dând din cap. Nu înțelegea ce se întâmplă.

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (2).jpg
FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (2).jpg

OFENSIV. Politic, „număr 10”. S-a stins rapid. O centrare bună și neînțelegeri cu Tavi Popescu

Multe schimbări în primul „11”. Politic a apărut în poziție de număr 10.

A ieșit la pasă, a fentat și a scos din start o lovitură liberă. A stat de multe ori între linii, alteori s-a demarcat pe stânga, pe poziția lui Tavi Popescu, făcând schimb de locuri.

De acolo a centrat bine în mijlocul careului, dar mingea i-a trecut pe sub gheată tânărului Toma.

Un prim sfert de oră bun. Apoi, a dispărut din joc. Combinațiile cu Tavi Popescu s-au întrerupt. Neînțelegeri vizibile. Popescu pasa de unde tocmai plecase Politic. Dennis a fost înlocuit la pauză cu Bîrligea și Tănase a coborît pe postul lui, în spatele vârfului.

Crețu vrea să joace, dar nu-i iese nimic în atac: pase, centrări, încercări de șut

În faza de atac, fundașii laterali au ajutat extrem de puțin. Crețu insistă să joace tot mai mult, dar nu oferă aproape nimic jocului. Avansează mereu pe bandă, luptă, însă nu-i ies nici pasele, nici încercările de șut, cu atât mai puțin centrările.

Șut a vrut să sprijine și el ofensiva. Fără efect. Șutul nu-i funcționează.

Toma a pierdut prea multe mingi. Foarte activ, e în joc, îi lipsește ceva și nu duce la capăt ceea ce vrea.

Până la pauză, Tănase a lipsit total în afara loviturii libere din start. Puțin și după pauză.

Tavi Popescu se implică, totuși, nu are forță deloc. Nici în dueluri, nici la șuturi.

Cisotti a fost singura sclipire

Schimbările de la pauză, Lixandru cu Cisotti și Politic cu Bîrligea, au mai dat un pic de vigoare echipei lui Charalambous. Mai ales italianul a ieșit în evidență.

Bîrligea a fost mereu în duel cu fundașii lui Prepeliță, Cisotti a tras din afara careului în transversală.

Și tot Cisotti i-a pasat lui Miculescu, intrat și el în repriza secundă. Un șut tare, dar direct în portarul Rusu. Suferință și lipsă de concentrare la finalizare.

Același Cisotti a reușit o semifoarfecă spectaculoasă. Rusu a respins, la fel ca la trasorul lui Kiki.

Cisotti a fost singura sclipire la FCSB. Dar nu a schimbat și scorul. Oricât a vrut să forțeze egalarea, nu a putut. Colegii nu l-au ajutat deloc.

DEFENSIV. FCSB, pasivă, indecisă, cu jucătorii departe de adversari în marcaj. Așa a fost la 0-1

În fața Unirii, care nu are o forță de atac, dar care se apără strâns, pe 20 de metri, și vrea să joace când are posesia, iese mereu prin pase din defensivă și caută spații, culoare de avansat, oameni liberi, FCSB a fost mult prea pasivă în apărare.

Indecizie în intervenții, în blocaje. Și nesincronizări colective. La un moment dat, Șut l-a certat pe Tavi Popescu, pentru că extrema nu coborâse cu adversarul direct.

Jucători departe de adversar în marcaj, zone libere pe care adversarii puteau combina.

Așa a fost și acțiunea golului oaspeților. În momentul în care Purece a reușit pasa filtrantă, Rotund era singur cu Crețu. Deși apărătorul avea rivalul pe piept, l-a lăsat să tragă din întoarcere. Zima, fără nicio vină la 0-1.

Concluzia e șocantă pentru FCSB. Campioana s-a stins în prima lună a sezonului Ligii 1. Are un egal, o victorie la limită, trei înfrângeri consecutive. Și un singur punct acasă!

VIDEO Golul lui Raul Rotund în FCSB - Unirea Slobozia 0-1

„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
