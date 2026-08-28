FCSB umple stadionul Mai sunt doar 2.000 de bilete pentru meciul de acasă pe care „roș-albaștrii” îl joacă la Târgoviște
Superliga

FCSB umple stadionul Mai sunt doar 2.000 de bilete pentru meciul de acasă pe care „roș-albaștrii” îl joacă la Târgoviște

alt-text Dan Udrea , Florin Dincă
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 20:07
  • FCSB va evolua cu casa închisă în partida de pe teren propriu cu UTA, care se va disputa la Târgoviște.
  • FCSB - UTA va avea loc duminică, de la ora 21:00, pe stadionul „Eugen Popescu”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
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FCSB se pregătește să joace în fața unui stadion plin la Târgoviște. Campioana a decis să mute partida cu UTA în afara Bucureștiului din cauza problemelor pe care le are în această perioadă cu stadioanele din Capitală.

Arena Națională este în continuare indisponibilă pentru fotbal, în timp ce starea terenurilor din Ghencea și de pe Arcul de Triumf i-a determinat pe roș-albaștri să caute o altă variantă. Alegerea a fost stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

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FCSB - UTA se joacă la Târgoviște. Mai sunt doar 2.000 de bilete

Clubul a pus la dispoziție online 7.500 de bilete pentru confruntarea cu UTA, iar aproximativ 5.500 au fost deja vândute.

Astfel, cu două zile înaintea partidei, mai sunt disponibile aproximativ 2.000 de tichete. În ritmul actual, și acestea s-ar putea epuiza până la ora meciului.

Stadionul „Eugen Popescu” are o capacitate totală de 8.066 de locuri și a fost redeschis în 2023, după un amplu proces de modernizare.

După partida cu UTA, FCSB va avea un program încărcat.

Roș-albaștrii vor evolua miercuri în deplasare cu FC Argeș, în prima etapă din Cupa României.

Apoi, sâmbătă, 5 septembrie, FCSB o va întâlni pe Dinamo, într-un nou derby al campionatului. Partida va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf”.

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