Dezastru înainte de FCSB Coșmarul lui Young Boys în Europa. Actualul antrenor a fost adus de urgență
Joel Monteiro (stânga), la Young Boys - Atalanta 1-6, în Liga 2024-2025. Atacantul elvețian e și acum la galben-negri Foto: Imago
Europa League

Dezastru înainte de FCSB Coșmarul lui Young Boys în Europa. Actualul antrenor a fost adus de urgență

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 09:06
  • FCSB îi înfruntă în Europa League pe elvețienii de la Young Boys, care vin după nouă înfrângeri consecutive în faza principală a competițiilor UEFA. 
  • FCSB - Young Boys va avea loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După victoria din Țările de Jos în fața lui Go Ahead Eagles, 1-0 la Deventer, FCSB joacă joi pe Arena Națională cu elvețienii de la Young Boys Berna, care au suferit mult în confruntările continentale în ultimul timp.

Young Boys: sezon sumbru cu 3 antrenori în Liga Campionilor

Sezonul trecut, a fost un coșmar pentru galben-negri în faza principală a Ligii Campionilor.

Au început rău, au continuat și mai rău, iar sfârșitul nu a fost mai bun din punct de vedere al rezultatelor.

O stagiune europeană cu trei antrenori, niciunul nereușind să salveze imaginea echipei.

  • Patrick Rahmen - venit pe 1 iunie 2024, demis pe 8 octombrie. 
  • Joel Magnin - 8 octombrie-18 decembrie.
  • Giorgio Contini - din 18 decembrie 2024. 

Young Boys, numai eșecuri. Două extreme: 1-6 cu Atalanta, 1-5 cu Stuttgart

Pe 17 septembrie, prima înfrângere în Champions. 0-3 acasă cu Aston Villa.

Rahmen a mai prins o partidă, un eșec așteptat, nu și proporțiile scorului. 0-5 cu Barcelona.

Rahmen și Hansi Flick, antrenorul Barcelonei Foto: Imago Rahmen și Hansi Flick, antrenorul Barcelonei Foto: Imago
Rahmen și Hansi Flick, antrenorul Barcelonei Foto: Imago

Tehnicianul a fost concediat, dar Magnin a fost mai slab.

  • 0-1 cu Inter (a), 1-2 cu Shakhtar (d), 1-6 cu Atalanta (a), 1-5 cu Stuttgart (d). 

Dezastrul de la Stuttgart a fost sfârșitul lui Magnin.

Contini nu a mai pierdut la diferențe mari, însă tot a fost învins.

  • 0-1 cu Celtic Glasgow (d), 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad (a). 

La sfârșitul fazei principale, Young Boys erau ultimii în clasament, fără niciun punct și cu cel mai slab golaveraj.

24 de goluri
au primit Young Boys în opt partide jucate în Liga 2024-2025 (trei în medie pe meci), marcând doar 3!

Young Boys sunt ultimii și acum, în Europa League

Contini, sub contract până în 2027 cu Young Boys, a pornit greșit și actuala stagiune.

A calificat formația în Europa League, însă la primul duel în faza principală a cedat total: 1-4 chiar la Berna cu Panathinaikos.

Nici doi jucători ai lui Young Boys nu l-au putut opri pe Zaroury, hattrick pentru Panathinaikos Foto: Imago Nici doi jucători ai lui Young Boys nu l-au putut opri pe Zaroury, hattrick pentru Panathinaikos Foto: Imago
Nici doi jucători ai lui Young Boys nu l-au putut opri pe Zaroury, hattrick pentru Panathinaikos Foto: Imago

Elvețienii sunt ultimii și acum, în a doua competiție UEFA.

Dacă pierd și joi, pe Arena Națională, situația antrenorului va deveni foarte fragilă.

Liga Campionilor Young Boys Berna europa league fcsb Giorgio Contini
