Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Superliga

Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003

Viorel Tudorache
Publicat: 30.09.2025, ora 09:00
Actualizat: 30.09.2025, ora 14:15
  • Curtea de Apel București a tranșat disputa dintre Asociația Ultima Redută 1947 și Federația Română de Fotbal, în procesul privind suspendarea afilierii clubului FCSB.

Asociația Ultima Redută 1947, organizație înființată în 2023, pentru a susține drepturile istorice ale echipei CSA Steaua București, a pierdut în instanță încercarea de a suspenda efectele afilierii FCSB la Federația Română de Fotbal și de a interzice clubului să participe în competițiile organizate de FRF.

Curtea de Apel a dat verdictul în procesul dintre Asociația Ultima Redută 1947 și FRF

Prin cererea depusă la Curtea de Apel București, Asociația Ultima Redută 1947 solicita pe calea ordonanței președințiale blocarea afilierii FCSB, invocând că aceasta ar fi fost realizată ilegal și că afectează drepturile privind palmaresul și identitatea Stelei.

Asociația Ultima Redută 1947 a susținut că FCSB nu are dreptul asupra istoricului sportiv al Stelei și că folosirea mărcii și a identității echipei ar aduce prejudicii de imagine și economice CSA Steaua.

Cum s-a apărat FRF

Federația Română de Fotbal, prin avocați, a ridicat mai multe excepții, cea mai importantă fiind necompetența generală a instanțelor civile.

Apărarea FRF s-a bazat pe statutul propriu și pe cel al FIFA, care prevăd în mod expres că orice litigiu ce contestă hotărârile Adunării Generale trebuie soluționat exclusiv la Tribunalul Arbitral Sportiv (TAS) de la Lausanne.

FRF a subliniat un risc major, precizând că aprobarea acțiunii ar putea determina alte cluburi să creeze asociații proprii, imitând exemplul Asociației Ultima Redută 1947 din 2023, pentru a evita clauza compromisorie, care reprezintă obligația de a rezolva disputele prin arbitraj sportiv la TAS.

Curtea de Apel a respins urgența: „Afilierea FCSB, în 2003, iar acțiunea Asociația Ultima Redută 1947, introdusă după 22 de ani”

Curtea de Apel a respins argumentul de urgență invocat de Asociația Ultima Redută 1947, reamintind că afilierea FCSB la FRF a avut loc în 2003, iar acțiunea Asociația Ultima Redută 1947 a fost introdusă după 22 de ani.

Instanța a subliniat că, deși Asociația suporterilor Stelei pretinde caracter urgent al litigiului, acesta este unul artificial, dat fiind că FCSB se află în competiții de mai bine de două decenii, iar drepturile revendicate nu îi aparțin Asociației Ultima Redută 1947, ci CSA Steaua.

Curtea a explicat clar că „în prezenta cauză, reclamanta invocă în mod abstract drepturi referitoare la «respectarea palmaresului» sau «identitatea Stelei», fără a dovedi vreo legătură juridică directă, actuală şi recunoscută între Asociaţie şi elementele identitate ale clubului CSA Steaua Bucureşti”.

Mai mult, instanța a subliniat că, în privința urgenței, actul contestat a fost adoptat în 2003, au trecut 22 de ani până la introducerea acțiunii și, în toată această perioadă, nu a fost valorificată calea unei acțiuni de drept comun.

În acest context, susținerea urgenței după două decenii este considerată neîntemeiată.

Curtea a concluzionat că, „și din această perspectivă, jurisprudența este constantă, trebuie să aibă în vedere și momentul la care a fost adoptat actul contestat”, solicitând, pentru toate aceste motive, respingerea cererii Asociației Ultima Redută 1947 ca inadmisibilă, pe motivul necompetenței generale a instanțelor de judecată. Sentința poate fi atacată cu recurs.

Anul trecut, asociația suporterilor steliști a trimis o cerere oficială și către șeful UEFA, Aleksander Ceferin, în care solicita excluderea campioanei FCSB din cupele europene.

*Dintr-o eroare de redactare, în textul inițial a fost menționată Asociația Steliștilor 1947 în loc de Asociația Ultima Redută 1947

FRF gigi becali steaua fcsb
