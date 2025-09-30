Istvan Kovacs, 41 de ani, intră pe panta descendentă după ce a arbitrat ultimul act de Champions League.

Diferența e mare între acest sezon și începutul său în 2024-2025.

Ce nu face un arbitru odată ce a condus finala Ligii.

La 40 de ani, Istvan Kovacs a atins maximum în Liga Campionilor.

Pe 31 mai 2025, a condus finala competiției, la Munchen: PSG - Inter 5-0.

Regulă impusă de foarte mult timp la UEFA, un arbitru apare o singură dată la ultimul act de Champions.

Kovacs, două meciuri fără mare importanță la startul fazei principale a Ligii

La 41 de ani, Kovacs începe să alunece de sus. Odată ce ai ajuns în vârf, urmează panta descendentă.

Meciurile primite în acest început de sezon al Ligii confirmă trendul forului continental și în cazul său.

Istvan Kovacs, la Olympiacos - Pafos. A anulat cartonașul roșu pentru Taremi cu ajutorul VAR. Îl eliminase deja pe Bruno (Pafos) Foto: Imago

UEFA a anunțat al doilea meci al „centralului” în faza principală. Nici acesta nu este foarte important:

1 octombrie, Villarreal - Juventus. După ce a fost delegat în prima etapă la Olympiacos - Pafos 0-0.

40 de partide are Istvan Kovacs în Liga Camionilor, incluzându-le și pe cele din tururile preliminare. Doar în grupe sau în faza principală: 32

Kovacs a avut superdueluri la primele 3 delegări în Liga 2024-2025

În comparație, primele sale trei delegări în sezonul trecut au fost de impact:

Real Madrid - Dortmund 5-2.

Inter Milano - Arsenal 1-0.

Bayern - Paris SG 1-0.

A arbitrat de opt ori în 2024-2025, cinci confruntări în faza principală, trei în eliminatorii. Ultima a fost finala.

Alți arbitri au primit confruntările tari în acest sezon

În actuala stagiune, nu a primit niciunul dintre cele șase jocuri mari ale Ligii.

Juventus - Dortmund 4-4 (arbitru Francois Letexier, Franța).

Liverpool - Atletico 3-2 (Maurizio Mariani, Italia).

Bayern - Chelsea 3-1 (Jose Maria Sanchez, Spania).

Manchester City - Napoli 2-0 (Felix Zwayer, Germania).

Newcastle - Barcelona 1-2 (Glenn Nyberg, Suedia).

Barcelona - PSG (miercuri; Michael Oliver, Anglia).

