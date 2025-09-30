A încercat să dribleze taxele Arbitrul care va conduce meciul  FCSB - Young Boys Berna , vizat într-o anchetă din Suedia
Mohammed Al-Hakim. Foto: IMAGO
Europa League

A încercat să dribleze taxele Arbitrul care va conduce meciul FCSB - Young Boys Berna, vizat într-o anchetă din Suedia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 14:49
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 16:05
  • Mohammed Al-Hakim (40 de ani) a fost desemnat să arbitreze meciul dintre FCSB și Young Boys din Europa League.
  • Arbitrul suedez a fost vizat de o anchetă în 2021, cu privire la banii încasați de la UEFA. Detalii în rândurile de mai jos.
  • Partida va avea loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a început cu dreptul actuala ediție din Europa League. Campioana României a învins Go Ahead Eagles cu scorul de 1-0, grație golului marcat de David Miculescu.

Cine arbitrează FCSB - Young Boys

Meciul campioanei României de joi contra elvețienilor de la Young Boys va fi arbitrat de Mohammed Al-Hakim, „central” născut în Irak care are cetățenie suedeză.

Acesta va fi însoțit de asistenții Mehmet Culum și Fredrik Klyver (ambii din Suedia).

În camera VAR se va afla Pawel Malec (Polonia), asistat de Kornel Paszkiewicz (Polonia). Arbitrul de rezervă va fi Joakim Östling (Suedia), potrivit uefa.com.

Mohammed Al-Hakim a mai arbitrat-o pe FC Botoșani în partida cu Shkendija, scor 0-1, pe 17 septembrie 2020, în turul al doilea preliminar al Europa League.

Mohammed Al-Hakim nu și-a plătit taxele

În 2021, Mohammed Al-Hakim a fost acuzat că nu și-a plătit impozitele pentru compensațiile primite din partea UEFA, potrivit fotbollskanalen.se.

El și încă doi arbitri din campionatul Suediei nu și-au declarat întregile venituri către Agenția Fiscală Suedeză, tocmai pentru a evita plata taxelor.

În urma unei anchete s-a descoperit că cei trei nu declaraseră venituri din partea UEFA în valoare de aproape 120.000 de euro, conform sursei citate.

Al-Hakim a recunoscut că nu a declarat anterior venituri din perioada 2015-2019 în valoare de aproximativ 45.000 de euro.

În afara terenului de fotbal, Mohammed Al-Hakim lucrează cu jumătate de normă ca ofițer în cadrul Forțelor Armate Suedeze, conform Instituției din Suedia.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

europa league fcsb young boys Mohammed Al-Hakim
