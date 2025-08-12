- Fenerbahce - Feyenoord 5-2 (1-2, în tur). Irfan Egribayat (27 de ani), portarul gazdelor, a comis o gafă uluitoare, în minutul 41 al partidei.
- Meciul de pe Sukru Saracohlu a fost condus de o brigadă din România, care l-a avut la centru pe Istvan Kovacs (40 de ani).
Formația din Olanda a deschis scorul în finalul primei reprize, după o gafă a portarului celor de la Fenerbahce, Irfan Egribayat.
Fenerbahce - Feyenoord. Ce s-a întâmplat la meciul condus de Istvan Kovacs în Liga Campionilor
În timp ce coechipierii săi protestau pentru un presupus henț în jumătatea adversă, goalkeperul turc a crezut că Istvan Kovacs a oprit jocul. A ieșit din careu și a luat mingea în mână, informează sozcu.com.tr.
Jucătorii celor de la Feyenoord i-au cerut imediat lui Istvan Kovacs să-i arate cartonașul roșu lui Egribayat, însă arbitrul român a dictat doar lovitură liberă.
Pe margine, Jose Mourinho a protestat vehement, moment în care Kovacs a mers la el pentru a-i explica decizia.
Ulterior, din lovitura liberă rezultată, Tsuyoshi Watanabe a reușit să deschidă scorul, cu o lovitură de cap, de la aproximativ 16 metri.
Impulsionată de fanii din tribune, Fenerbahce a întors rezultatul până la pauză, după golurile marcate de Brown și Duran, în minutele 44, respectiv 45+1.
Formația lui Jose Mourinho, în play-off-ul UEFA Champions League
Repriza secundă a adus alte patru goluri. Fred și En Nesyri au marcat pentru vicecampioana Turciei, iar calificarea părea să fie jucată. Totuși, Watanabe a reușit „dubla” în minutul 89 și a aprins finalul de meci.
În căutarea golului care să ducă partida în prelungiri, echipa lui Van Persie a riscat totul, iar Talisca a profitat.
Fotbalistul brazilian a stabilit scorul final, în minutul 90+5, după greșeli în lanț, în defensiva adversă.
Astfel, Fenerbahce s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, acolo unde va da peste Benfica, formație ce a eliminat-o pe Nice.