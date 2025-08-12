Fenerbahce - Feyenoord 5-2 (1-2, în tur). Irfan Egribayat (27 de ani), portarul gazdelor, a comis o gafă uluitoare, în minutul 41 al partidei.

Meciul de pe Sukru Saracohlu a fost condus de o brigadă din România, care l-a avut la centru pe Istvan Kovacs (40 de ani).

Formația din Olanda a deschis scorul în finalul primei reprize, după o gafă a portarului celor de la Fenerbahce, Irfan Egribayat.

Fenerbahce - Feyenoord. Ce s-a întâmplat la meciul condus de Istvan Kovacs în Liga Campionilor

În timp ce coechipierii săi protestau pentru un presupus henț în jumătatea adversă, goalkeperul turc a crezut că Istvan Kovacs a oprit jocul. A ieșit din careu și a luat mingea în mână, informează sozcu.com.tr.

Jucătorii celor de la Feyenoord i-au cerut imediat lui Istvan Kovacs să-i arate cartonașul roșu lui Egribayat, însă arbitrul român a dictat doar lovitură liberă.

Pe margine, Jose Mourinho a protestat vehement, moment în care Kovacs a mers la el pentru a-i explica decizia.

Istavan Kovacs și Jose Mourinho/ Foto: Imago

Ulterior, din lovitura liberă rezultată, Tsuyoshi Watanabe a reușit să deschidă scorul, cu o lovitură de cap, de la aproximativ 16 metri.

Impulsionată de fanii din tribune, Fenerbahce a întors rezultatul până la pauză, după golurile marcate de Brown și Duran, în minutele 44, respectiv 45+1.

Formația lui Jose Mourinho, în play-off -ul UEFA Champions League

Repriza secundă a adus alte patru goluri. Fred și En Nesyri au marcat pentru vicecampioana Turciei, iar calificarea părea să fie jucată. Totuși, Watanabe a reușit „dubla” în minutul 89 și a aprins finalul de meci.

În căutarea golului care să ducă partida în prelungiri, echipa lui Van Persie a riscat totul, iar Talisca a profitat.

Fotbalistul brazilian a stabilit scorul final, în minutul 90+5, după greșeli în lanț, în defensiva adversă.

Astfel, Fenerbahce s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, acolo unde va da peste Benfica, formație ce a eliminat-o pe Nice.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport