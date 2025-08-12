Propunere surpriză Pe cine vede Iftime la șefia LPF, în locul lui Gino Iorgulescu
Propunere surpriză Pe cine vede Iftime la șefia LPF, în locul lui Gino Iorgulescu

  • Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul celor de la FC Botoșani, l-a propus pe Cristi Balaj (53 de ani) pentru postul de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

După ce a modificat regulamentul pentru ca FCSB să îl poată reînregistra pe Malcom Edjouma pe lista pentru Liga 1, Gino Iorgulescu, actualul președinte LPF, a fost puternic contestat de mai mulți conducători de club, în frunte cu Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid.

De asemenea, Gino Iorgulescu a fost des criticat pentru lipsa de implicare arătată în ultimii ani de mandat.

Valeriu Iftime îl propune pe Cristi Balaj la șefia LPF: „Un manager bun”

Patronul celor de la Botoșani a vorbit despre o posibilă schimbare de conducere la Liga Profesionistă și l-a propus pe Cristi Balaj, președintele CFR-ului.

„A fost președintele clubului, domnul Ignat, la Adunarea Generală de astăzi. Nu știu însă ce a făcut acolo. Eu sunt acționarul clubului. Pentru mine, ce au făcut ei, corectura aceea, trebuia făcută, dar nu acum.

Înaintea sezonului, e clar. Nu poate fi aplicată acum, dar ce să facem. Legat de schimbarea domnului Gino Iorgulescu, eu nu aș cere asta pentru modificarea pe care a făcut-o, ci ca să avem și noi un președinte la Ligă. Eu spun că LPF nu are un președinte.

Aș vota pentru cineva care are management în fotbal. Dani Coman este un președinte de club bun, un fost fotbalist, nu am vorbit cu el atât de mult, dar pare un tip inteligent. Eu m-am gândit însă la președintele de la CFR, Cristi Balaj.

Dacă am scoate la concurs un asemenea post, fără să mai fie intervenții din exterior, ca atunci când l-au dat jos pe Dragomir, eu cred că ar veni un manager bun”, a declarat Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

