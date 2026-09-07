„Te vom omorî în bătaie!” FOTO. 69 de milioane de euro primite de la Viktor Orban și un scandal uriaș: „Fradi merită toți banii!”

Derby-ul Ferencvaros - Ujpest 2-2 a fost marcat duminică nu doar de rivalitatea de pe teren, ci și de mesajele afișate de ultrașii gazdelor.

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În 2016 și 2017, guvernul Viktor Orban a acordat clubului Ferencvaros, prin două hotărâri, 25 de miliarde de forinți (69 de milioane de euro) pentru proiectul numit Fradivaros, destinat dezvoltării bazei sportive din Nepliget.

Scandalul Fradivaros și cele 69 de milioane de euro primite de Ferencvaros de la guvernul Orban

Proiectul nu a fost însă construit în forma pentru care fusese finanțat. Documentele inițiale cuprindeau exclusiv obiective de investiții: execuție, demolare, proiectare și construcție.

Potrivit Ministerului de Interne ungar, actele depuse de Ferencvaros arată că din prima tranșă, de 27,6 milioane de euro, peste 23,5 milioane au fost raportate drept cheltuieli materiale și de funcționare, în timp ce doar aproximativ 4 milioane au fost raportate drept investiții.

În cazul celei de-a doua tranșe, de aproximativ 41,4 milioane de euro, clubul a raportat peste 8,5 milioane drept cheltuieli operaționale, iar 30,9 milioane au fost transferate către FTC Labdarugo Zrt., compania care operează echipa de fotbal. Potrivit autorităților, acești bani au fost folosiți pentru transferurile unor fotbaliști.

O hotărâre de guvern din decembrie 2022 a permis ulterior folosirea finanțării și pentru scopuri operaționale. Autoritățile susțin însă că modificările nu puteau legaliza retroactiv o eventuală utilizare neconformă cu scopul inițial al banilor.

Pe 28 august 2026, Ministerul de Interne ungar a anunțat că a sesizat autoritățile competente, invocând suspiciuni de:

fraudă bugetară

gestionare frauduloasă

abuz în serviciu

favorizarea autorilor

alte posibile infracțiuni.

Ministerul a cerut și recuperarea finanțării și a dobânzilor. Ancheta este în desfășurare.

Ferencvaros respinge acuzațiile. Președintele Gabor Kubatov susține că banii au rămas în cadrul clubului și au fost cheltuiți în conformitate cu regulile modificate ulterior.

428 de milioane de euro ar fi costurile totale pentru proiectul Fradivaros, potrivit lui Gabor Kubatov. Acesta spune că planul inițial a devenit imposibil de realizat din motive externe

Ultrașii lui Ferencvaros au afișat mesaje amenințătoare în timpul derby-ului cu Ujpest

În minutul 15 al meciului cu Ujpest, la 0-0, ultrașii lui Ferencvaros au scandat „Mai mult, mai mult, mai mult, atât nu este suficient”, iar în tribună a apărut un banner cu mesajul: „25 de miliarde sunt prea puține, Ferencvaros merită toți banii!” .

În minutul 60, la 2-2, mesajele galeriei au devenit însă explicit amenințătoare. Pe bannere a apărut mesajul: „Iubește Fradi și vei fi fericit. Dacă atingi Fradi, vei fi mort! Iubește Fradi și susține-ne. Dacă atingi Fradi, te vom omorî în bătaie”.

Mesajele vin după ce, în ultimele zile, persoane asociate galeriei au fost acuzate că l-au amenințat pe jurnalistul sportiv Kele Janos de la 24.hu, care a scris despre cazul Fradivaros.

De asemenea, administratorul paginii C-Kozep, un fan al echipei și critic de lungă durată al președintelui Kubatov, a afirmat că a fost atacat de patru bărbați mascați după meciul de handbal dintre Ferencvaros și Dabas, scor 39-29.

Marius Corbu (24 de ani), mijlocaș aflat pe lista preliminară a selecționerului Gheorghe Hagi pentru primele meciuri ale naționalei României din Liga Națiunilor, a fost integralist la Ferencvaros în meciul din etapa a șaptea a campionatului Ungariei.

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