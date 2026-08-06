S-a făcut de râs la TV Ferran Torres, eroul Spaniei la CM 2026, pus în dificultate în SUA! Eșec memorabil și reacții pe măsură: „Culmea comediei”
Campionate

S-a făcut de râs la TV Ferran Torres, eroul Spaniei la CM 2026, pus în dificultate în SUA! Eșec memorabil și reacții pe măsură: „Culmea comediei”

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 11:30
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 11:30
  • Ferran Torres (26 de ani) a trecut de la erou al Spaniei la CM 2026, unde a marcat golul din finala cu Argentina (1-0) la protagonistul unui moment de comedie, în SUA.
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Invitat într-o emisiune de televiziune din Statele Unite, atacantul iberic a acceptat o provocare care părea simplă: să controleze și să mențină diferite mingi pe picior, demonstrându-și tehnica. A eșuat însă, iar fanii nu l-au iertat.

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Ferran Torres s-a facut de râs la TV

Lucrurile nu au mers deloc conform planului pentru fotbalistul care ar putea pleca de la Barcelona la PSG în următoarele zile.

Fotbalistul obișnuit cu marile stadioane și cu presiunea meciurilor importante nu a reușit să impresioneze în fața camerelor.

Mingile de dimensiuni diferite i-au pus probleme, iar încercările sale nereușite au provocat reacții amuzate în platou.

Secvența a fost distribuită pe rețelele sociale, unde fanii au glumit pe seama momentului.

  • „Să-l inviți pe Ferran Torres la emisiunea ta ca să facă jonglerii cu mingea de parcă ar fi Neymar Jr. și apoi să afli că nu reușește nici măcar trei la rând este culmea comediei”
  • „Golul lui Ferran Torres ne-a făcut campioni mondiali. Imaginează-ți că ești argentinian și te uiți la acest videoclip”
  • „Ferran Torres nu este, momentan, pregătit pentru o prezentare. Videoclipul care confirmă că cel mai mult are nevoie este să le ceară scuze fanilor catalani („M-am lăsat purtat de euforia golului și am spus lucruri pe care, de fapt, nu le cred”) și să rămână la Barça”
  • „Golul din finala CM 2026 l-a făcut să creadă că e altcineva”
  • „Să înscrii un gol într-o finală de Cupă Mondială și, în mai puțin de o lună, să-ți distrugi complet imaginea este cel mai «ferranistic» lucru pe care l-am văzut vreodată”.

Ferran Torres vrea la PSG. Urmează negocieri între francezi și Barcelona

Ferran Torres ar fi spus „da” transferului la PSG, iar acum totul depinde de negocierile dintre cluburi.

Atacantul spaniol ar fi deschis unei mutări la campioana Franței, după ce parizienii și-au manifestat interesul pentru el.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, există o înțelegere de principiu între jucător și PSG, însă acordul final este departe de a fi realizat.

Următorul pas este ca PSG și FC Barcelona să ajungă la un compromis privind suma de transfer.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, Barcelona ar cere aproximativ 50 de milioane de euro pentru a-l lăsa pe Ferran Torres să plece la PSG. Clubul catalan nu vrea să renunțe ușor la atacantul spaniol, mai ales după evoluțiile sale recente, însă situația contractuală îl obligă să analizeze o eventuală ofertă importantă.

Ferran are contract până în 2027, iar Barça trebuie să țină cont și de faptul că o prelungire a înțelegerii ar activa o plată suplimentară către Manchester City, de aproximativ 7-8 milioane de euro

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