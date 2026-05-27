Ioan Becali a vorbit despre situația lui Olimpiu Moruțan, care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor după transferul la Rapid din urmă cu câteva luni.

După ultima partidă a sezonului, 0-0 cu U Craiova, jucătorul giuleștenilor a afirmat că prestațiile sale vor fi mai bune în sezonul următor, fapt pe care l-a sugerat și impresarul acestuia.

Ioan Becali: „Moruțan are nevoie de o pregătire pe care de trei ani nu a făcut-o din cauza accidentărilor”

Ioan Becali nu-și pierde speranța în privința lui Moruțan și crede că fotbalistul își va arăta calitățile după o pregătire corespunzătoare.

„Moruțan mai are doi ani de contract. El are nevoie de o pregătire împreună cu lotul, o pregătire pe care de trei ani nu a făcut-o din cauza accidentărilor. Apoi, în septembrie-octombrie vom ști ce se întâmplă cu el.

A fost și o degringoladă la Rapid… ba mijlocaș, ba dreapta. El are un stâng bun, dar are nevoie de 3-4 săptămâni în care să se pregătească, iar în septembrie vom ști cine este cu adevărat Moruțan.

El este liniștit, mai are doi ani de contract, însă nimeni nu spune că dacă va avea o ofertă, Rapid nu poate profita de această ofertă. Se pot întâmpla multe în vara asta. Nu poți să dezmembrezi o echipă pentru că a terminat pe locul 5 sau 6”, a transmis Ioan Becali, potrivit fanatik.ro.

În ciuda evoluțiilor șterse, Moruțan a fost inclus în lotul echipei naționale pentru partidele amicale de la începutul lunii iunie.

Programul naționalei la prima acțiune cu Gică Hagi selecționer:

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

