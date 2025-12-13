Asociația Football Supporters Europe (FSE) s-a arătat revoltată față de prețurile pe care FIFA le perceapă pentru bilete la Cupa Mondială din 2026.

Turneul final va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi prima cu 48 de echipe.

Football Supporters Europe s-a declarat uimită de strategia excesivă de stabilire a prețurilor adoptată de FIFA, pe care o numește „o palmă în fața suporterilor” și a solicitat oprirea imediată a vânzării biletelor, scrie bbc.com.

Asociația Football Supporters Europe: „Trădare monumentală a tradiţiei Cupei Mondiale!”

Spre deosebire de turneele recente, meciurile din faza grupelor sunt tarifate în funcție de popularitatea percepută a echipelor implicate.

Astfel, FSE a explicat de ce a cerut FIFA să oprească procesul de vânzare a biletelor, considerând că trebuie să regândească politica de prețuri.

„În tabelele de prețuri publicate treptat și confidențial de FIFA, biletele alocate asociațiilor naționale... ating niveluri astronomice.

Mai mult, cea mai mică categorie de preț nu va fi disponibilă celor mai dedicați suporteri prin intermediul asociațiilor lor naționale, deoarece FIFA a decis să rezerve un număr redus de bilete din categoria a patra pentru vânzarea generală, fiind supuse unui sistem dinamic de stabilire a prețurilor.

Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, nu va fi oferit un preț fix pentru toate meciurile din faza grupelor. În schimb, FIFA introduce o politică de prețuri variabile, dependentă de criterii vagi, cum ar fi atractivitatea percepută a meciului.

Prin urmare, fanii diferitelor echipe naționale vor trebui să plătească prețuri diferite pentru aceeași categorie de bilete în aceeași etapă a turneului, fără nicio transparență cu privire la structura de prețuri impusă de FIFA”, se arată în comunicatul emis de Asociația Football Supporters.

Suporterii englezi trebuie să plătească prețuri diferite pentru același tip de bilet la meciurile din grupe:

vs. Croația: 265$ (bilete „de buget”) / 499$ (standard) / 699$ (premium)

vs. Ghana: 219$ / 428$ / 598$

vs. Panama: 219$ / 463$ / 617$

Situația stă la fel și pentru fazele superioare ale competiției. Însă prețurile nu mai diferă în funcție naționalele implicate în meciuri:

Sferturi: 678$ / 1012$ / 1434$

Semifinale: 917$ / 2432$ / 3160$

Finală: 4.185$ / 5.560$ / 8.860$

cel puțin 6.987 de dolari trebuie să plătească un fan care vrea să îşi însoţească echipa de la primul meci până în finală, aproape de cinci ori mai mult decât la Cupa Mondială din 2022, din Qatar. Acesta va fi nevoit să achite 11.473 de dolari pentru categoria de bilete „standard” sau 16.523 de dolari pentru cea „premium”. Nu există reduceri pentru copii sau alte grupuri de persoane

Grupele de la CM 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

