Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre relația pe care o are cu Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei.

Bîrligea a dezvăluit că nu a fost niciodată deranjat de atacurile finanțatorului FCSB la adresa sa.

Mai mult decât atât, atacantul a ținut să menționeze că el este cel care își face autocritică, în momentele în care simte că evoluția sa a fost una modestă.

Daniel Bîrligea, despre relația cu Gigi Becali: „De asta am și ales să vin la FCSB”

„Pentru mine nu a fost niciodată nicio problemă, de asta am și ales să vin aici, la FCSB. Nu mi-am pus niciodată problema că m-ar deranja criticile.

Acesta este caracterul meu, dar fiecare are un caracter diferit și poate pe alții îi poate deranja sau afecta acest lucru.

Vorbind despre mine, nu m-a afectat și eu sunt primul care mă critic atunci când joc rău și mă felicit când joc bine. Sper să fie și el (n.r. – Gigi Becali) mai rațional cu cine trebuie”, a declarat Bîrligea, citat de fanatik.ro.

7 goluri și 5 pase decisive a reușit Daniel Bîrligea, în acest sezon, în 23 de meciuri jucate pentru FCSB

Daniel Bîrligea: „Acestea sunt obiectivele mele viitoare”

Întrebat despre un posibil transfer în 2026, fostul jucător al celor de la CFR Cluj a subliniat că nu se gândește la acest lucru.

Bîrligea a anunțat că prinicipalele sale obiective în ceea ce privește anul viitor sunt prezența în play-off-ul Ligii 1 alături de FCSB și calificarea la Campionatul Mondial cu naționala României.

„Momentan mă gândesc doar să ajungem în play-off, să luptăm pentru campionat și să ne calificăm la Mondial. Acestea sunt obiectivele mele viitoare.

Sper să am un an 2026 chiar mai bun decât ultimii. După toate calculele, vom vedea la sfârșit ce va ieși”, a concluzionat Bîrligea.

În prezent, vârful campioanei este accidentat, dar este așteptat să se întoarcă pe gazon la derby-ul cu Rapid, ultimul meci al anului pentru FCSB, programat duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00.

