Invitație pentru Serena și Venus A aflat ce vor să facă surorile Williams și nu a stat pe gânduri: „S-ar umple stadionul!”
Garbine Muguruza își dorește ca Serena și Venus Williams să joace pentru ultima oară la Madrid (Foto: IMAGO / montaj GOLAZO.ro)
Tenis

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 15:33
alt-text Actualizat: 13.12.2025, ora 15:51
  • Garbine Muguruza (32 de ani) a fost numită în funcția de codirector al turneului de la Madrid, alături de Feliciano Lopez (44 de ani).
  • Dubla câștigătoare de Grand Slam le-a făcut o invitație surorilor Williams, Serena (44 de ani) și Venus (45 de ani).

Competiția din capitala Spaniei este prima din circuit care are doi directori. Ideea i-a aparținut directorului executiv Gerard Tsobanian.

Garbine Muguruza: „Vrem ca surorile Williams să-și ia rămas bun la Madrid”

Deși s-a retras din tenis după US Open 2022, Serena Williams s-a înscris în programul anti-doping al circuitului WTA, iar lumea tenisului s-a întrebat dacă gestul său indică spre o posibilă revenire pe teren.

De fapt, Marca susține că legendara jucătoare se pregătește pentru meciul de adio al surorii sale, Venus Williams, iar Garbine Muguruza le-a invitat pe cele două jucătoare legendare să aleagă complexul de la Caja Magica pentru acest eveniment.

„Am citit știrea (n.r. despre posibilă revenire a Serenei), dar apoi a spus că nu se mai întoarce. Nu ar fi rău ca surorile Williams să-și ia rămas bun la Madrid.

Stadionul s-ar umple. Vrem ca surorile Williams să-și ia rămas bun aici. Trebuie să facem ca jucătorii să se simtă ca niște zei la Madrid”, a spus campioana de la Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017.

De-a lungul anilor, Serena a câștigat de două ori turneul de la Madrid, în 2013 și 2014. Venus a jucat o finală, în 2010, pierdută în fața franțuzoaicei Aravane Rezai.

21
de titluri de Grand Slam a cucerit Venus Williams: 7 la simplu și 14 la dublu

Cifrele senzaționale din cariera Serenei Williams

Serena Williams a fost o campioană imensă, cu recorduri extraordinare:

  • 23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)
  • 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams
  • 73 de titluri WTA la simplu
  • Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)
  • 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)
  • Peste 94 de milioane de dolari câștiguri din tenis, cele mai mari pentru o sportivă, all-time
  • Victorie în toate cele 4 Grand Slam-uri într-un singur an (deși nu calendaristic): „Serena Slam” (2002–2003 și 2014–2015)
  • Primul titlu de Grand Slam: US Open 1999 (la doar 17 ani)

Turneele de Grand Slam câștigate de Serena Williams:

  • Australian Open: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017
  • Roland Garros: 2002, 2013, 2015
  • Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016
  • US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014

Venus Williams Serena Williams retragere garbine muguruza wta madrid
