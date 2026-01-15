Compromis la legea ofsaidului?! Ce se întâmplă cu planul radical al lui Wenger. Cine se opune. Cum s-ar modifica ofsaidul
Arsene Wenger, 76 de ani, la Arsenal între 1996 și 2018 Foto: Imago
Compromis la legea ofsaidului?! Ce se întâmplă cu planul radical al lui Wenger. Cine se opune. Cum s-ar modifica ofsaidul

Theodor Jumătate
Publicat: 15.01.2026, ora 14:12
Actualizat: 15.01.2026, ora 14:12
  • Legea ofsaidului ar putea fi schimbată, dar nu atât de drastic cum a propus Arsene Wenger, directorul de dezvoltare a fotbalului la FIFA. 
  • Fostul mare antrenor francez ar vrea să se vadă „fanta de lumină” pentru ca jucătorul din atac să fie considerat în afara jocului. 
  • Care ar fi compromisul. Se așteaptă o modificare în avantajul atacanților, însă nu una radicală. 

Gianni Infantino a anunțat la sfârșitul lui 2025 că vrea să vadă un fotbal „mai ofensiv, mai atractiv”.

Cum vor să fie legea ofsaidului Wenger și Infantino

Pentru a dinamiza jocul, președintele FIFA plănuiește să modifice legea ofsaidului și să ofere atacanților un avantaj:

  • Să fie considerați în afara jocului doar dacă depășesc apărătorii cu tot corpul, între cei doi fiind o „fantă de lumină”. 

Exact cum a propus de Arsene Wenger, fostul mare manager al lui Arsenal, directorul de dezvoltare globală a fotbalului la FIFA.

Cum ar vrea Wenger să fie ofsaidul Foto: Imago Cum ar vrea Wenger să fie ofsaidul Foto: Imago
Cum ar vrea Wenger să fie ofsaidul Foto: Imago

Ar fi o schimbare radicală. Momentan, jucătorii sunt penalizați pentru ofsaid și dacă întrec fundașii adverși cu un vârf de gheată. Sau cu nasul. Diferență de milimetri! Aplicată mai ales după apariția VAR.

Planul lui Wenger și Infantino părea acceptat, transformarea așteptând aprobarea în cele două reuniuni International Board (IFAB) programate în acest început de an.

Cele patru federații britanice contestă o modificare radicală

Proiectul nu mai are însă susținere. Toate cele patru federații britanice membre IFAB (Anglia, Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord), fiecare cu un vot, se opun acum.

Și, pentru a face o schimbare, e nevoie de șase voturi din opt. Chiar dacă are 50% din voturi (4 din 8), FIFA nu poate modifica singură o regulă.

Britanicii, sprijiniți de UEFA, nu vor să revoluționeze legea ofsaidului. „Ar avea un impact uriaș asupra jocului. Trebuie să fim atenți, nu putem strica fotbalul”, a declarat o sursă IFAB pentru The Times.

Doar trunchiul să conteze la ofsaid. Nu capul, nu picioarele!

Cotidianul londonez dezvăluie că este posibilă o soluție de compromis. Un jucător să fie considerat în ofsaid doar dacă o parte a trunchiului său e în fața apărătorului.

Dar picioarele și capul să nu fie măsurate. Numai bustul!

Oricum, susține The Times, regula nu va fi schimbată înaintea Campionatului Mondial din acest an.

