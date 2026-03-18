Barcelona, ultima oprire Hansi Flick, decizie fermă. A făcut anunțul: „Trebuie să vorbesc cu familia mea”

Hansi Flick (61 de ani), antrenorul Barcelonei, a luat o decizie importantă cu privire la viitorul său.

Sosit în iulie 2024 pe banca catalanilor, neamțul mai are contract până în vara anului viitor.

După ce Joan Laporta a fost reales în funcția de președinte al clubului Barcelona, oficialul a oferit mai multe declarații cu privire la potențiala prelungire a contractului lui Hansi Flick, până în 2028.

Hansi Flick, despre viitorul său: „Va fi ultimul meu club”

Înaintea returului cu Newcastle din optimile Ligii Campionilor, Hansi Flick a dat o declarație surprinzătoare cu privire la viitorul său. Întrebat despre prelungirea contractului cu Barcelona, germanul a spus:

„Acum nu este momentul potrivit. Avem un meci foarte important (n.r. - cu Newcastle). Toată lumea știe că sunt foarte fericit aici, dar trebuie să vorbesc cu familia mea. Va fi timp pentru discuții, acum nu este momentul.

Am o familie minunată, iar aici beneficiez de sprijinul clubului Barcelona, dar așa este fotbalul. Sunt aici pentru a ajuta echipa să atingă cel mai înalt nivel, dar mai este timp.

Nu mă gândesc să plec nicăieri. Acesta va fi ultimul meu club, ultima mea slujbă, și sunt încântat ”, a declarat Hansi Flick, conform mundodeportivo.com.

Pentru Barcelona urmează returul cu Newcastle de azi, de la ora 19:45, din optimile Ligii Campionilor.

Hansi Flick a preluat banca tehnică a Barcelonei în vara anului 2024. În primul sezon sub comanda germanului, catalanii au câștigat titlul în La Liga, Cupa și Supercupa Spaniei.

De-a lungul carierei sale, Flick a mai pregătit-o pe Bayern Munchen (noiembrie 2019 - iunie 2024), dar și naționala Germaniei (august 2021 - septembrie 2023).

Acesta a mai fost antrenor secund la Bayern și Red Bull Salzburg. La începutul carierei sale de tehnician le-a mai pregătit pe Hoffenheim și Bammental.

Barcelona se află pe primul loc în La Liga, cu 70 de puncte acumulate după 28 de etape. Catalanii au cu 4 puncte în plus față de Real Madrid, ocupanta locului secund.

