Barcelona, ultima oprire Hansi Flick, decizie fermă. A făcut anunțul: „Trebuie să vorbesc cu familia mea”

- Hansi Flick (61 de ani), antrenorul Barcelonei, a luat o decizie importantă cu privire la viitorul său.
- Sosit în iulie 2024 pe banca catalanilor, neamțul mai are contract până în vara anului viitor.
După ce Joan Laporta a fost reales în funcția de președinte al clubului Barcelona, oficialul a oferit mai multe declarații cu privire la potențiala prelungire a contractului lui Hansi Flick, până în 2028.
Hansi Flick, despre viitorul său: „Va fi ultimul meu club”
Înaintea returului cu Newcastle din optimile Ligii Campionilor, Hansi Flick a dat o declarație surprinzătoare cu privire la viitorul său. Întrebat despre prelungirea contractului cu Barcelona, germanul a spus:
„Acum nu este momentul potrivit. Avem un meci foarte important (n.r. - cu Newcastle). Toată lumea știe că sunt foarte fericit aici, dar trebuie să vorbesc cu familia mea. Va fi timp pentru discuții, acum nu este momentul.
Am o familie minunată, iar aici beneficiez de sprijinul clubului Barcelona, dar așa este fotbalul. Sunt aici pentru a ajuta echipa să atingă cel mai înalt nivel, dar mai este timp.
Nu mă gândesc să plec nicăieri. Acesta va fi ultimul meu club, ultima mea slujbă, și sunt încântat”, a declarat Hansi Flick, conform mundodeportivo.com.
Pentru Barcelona urmează returul cu Newcastle de azi, de la ora 19:45, din optimile Ligii Campionilor. Partida va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Hansi Flick a preluat banca tehnică a Barcelonei în vara anului 2024. În primul sezon sub comanda germanului, catalanii au câștigat titlul în La Liga, Cupa și Supercupa Spaniei.
De-a lungul carierei sale, Flick a mai pregătit-o pe Bayern Munchen (noiembrie 2019 - iunie 2024), dar și naționala Germaniei (august 2021 - septembrie 2023).
Acesta a mai fost antrenor secund la Bayern și Red Bull Salzburg. La începutul carierei sale de tehnician le-a mai pregătit pe Hoffenheim și Bammental.
Barcelona se află pe primul loc în La Liga, cu 70 de puncte acumulate după 28 de etape. Catalanii au cu 4 puncte în plus față de Real Madrid, ocupanta locului secund.