„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea” +14 foto
Răzvan Burleanu. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 15:17
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 15:47
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele ales al Federației Române de Fotbal (FRF), și-a jignit candidatul după aflarea rezultatului alegerilor.
  • Acesta a redat un mesaj pe care susține că l-ar fi primit de la soția sa, în care Ilie Drăgan (41 de ani), contracandidatul său, era numit „mascărici”.

Înainte de aflarea rezultului voturilor, Drăgan a contestat desfășurarea alegerilor, deoarece nu i s-a permis să își susțină discursul pregătit. Acesta a acuzat că se confruntă cu o „dictatură”, iar agenții de securitate au intervenit pentru a-l calma.

Răzvan Burleanu, reacție controversată la adresa contracandidatului său: „Cine e măscăriciul ăsta?”

„Dacă am venit aici nu înseamnă că voi fi lung. Rolul meu e să scurtez cât mai mult ședința. Vă mulțumesc pentru toată încrederea. Ceea ce contează e că acest vot arată disponibilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră în ceea ce înseamnă modul în care vrem să construim viitorul în anii următori.

Credeți-mă că știu care e potențialul pe care fotbalul românesc îl are și doar prin această sinergie vom putea să ne atingem acest obiectiv pe care îl avem.

În ceea ce privește procedura de alegeri, îmi pare rău că a arătat în felul acesta. Partea aceasta de distracție nu a fost inclusă în agendă, dar am avut parte de ea. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris. Nu am putut să le răspund.

Un singur mesaj am fost nevoit să îl citesc, de la soția mea. Știți, am o fetiță care împlinește șase ani și care a întrebat-o pe soția mea: «mami, cine e măscăriciul ăsta?»”.

Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
La auzul declarațiilor lui Răzvan Burleanu, Ilie Drăgan s-a ridicat pentru a protesta: „Dar cel care a vorbit 45 de minute? E lipsă de respect, domnule Burleanu”.

Președintele FRF și-a continuat discursul, în ciuda protestelor vehemente ale lui Drăgan.

Răzvan Burleanu a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal și a obținut, astfel, cel de-al patrulea său mandat pentru șefia FRF.

Au existat 264 de voturi, iar unul singur a fost anulat. Răzvan Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a fost preferat doar de 5 membri.

Nu e prima oară când Burleanu jignește

Nu este prima dată când președintele FRF recurge la astfel de gesturi. În cadrul unei Adunări Generale care a avut loc pe 8 octombrie 2025, Burleanu l-a jignit pe avocatul lui Adrian Mititelu, patronul clubului FCU Craiova.

Acesta l-a făcut „maimuțoi” pe Mircea Moise, după un schimb de replici aprins.

Dialogul tensionat dintre contestatari și Răzvan Burleanu a fost înregistrat, iar o parte din acesta a ajuns și în posesia redacției GOLAZO.ro.

Răzvan Burleanu a susținut pe un ton calm că Statutul din 2014 este legal. „Vă asigur că Federația Română de Fotbal din 2014 până în prezent, permanent a funcționat respectând toată legislația în vigoare. Stați liniștiți!”.

În momentul în care Mircea Moise l-a întrebat pe Burleanu „cu ce ne asigurați?”, președintele FRF l-a jignit pe juristul FCU Craiova:

„Nu stau de vorbă cu toți maimuțoii. Dumneavoastră pentru mine sunteți un maimuțoi. Rugămintea mea este să ieși în afara Federației Române de Fotbal”.

Avocatul lui Adrian Mititelu nu a rămas mai prejos: „De ce ar trebui să ies? Faptul că procedați așa înseamnă că știți ce vă așteaptă”.

