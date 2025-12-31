Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul

International Board și FIFA susțin că au găsit o metodă de a împiedica tragerile de timp și evită astfel apariția „accidentărilor” forțate de jucători.

FIFA și International Board (UEFA), organismul care supervizează regulamentul jocului de fotbal, vor să facă tot mai multe modificări în viitorul apropiat.

Jucătorul îngrijit pe teren va fi eliminat două minute

Aceasta este ultima idee. Și Gianni Infantino, și IFAB susțin că au găsit o metodă pentru a împiedica tragerile de timp.

Nu mai vor să vadă jucători care forțează întreruperea meciurilor cu accidentări exagerate, cerând ajutorul pe teren al echipelor medicale.

Doctorii pe teren, în timpul meciului Burnley - Everton, în Premier League Foto: Imago

FIFA și IFAB vor să impună o schimbare: dacă doctorii intră pe gazon și intervin acolo, jucătorul îngrijit va fi exclus două minute!

După ce partida va fi reluată, el va trebui să aștepte pe margine până când își ispășește pedeapsa. Arbitrul îi va face semn să reintre după 120 de secunde.

IFAB și FIFA analizează în ianuarie și februarie. Inclusiv puterea VAR

O noutate testată deja la ultima Cupă a țărilor arabe, FIFA Arab Cup.

Va fi analizată la reuniunea anuală IFAB de la Londra, pe 20 ianuarie. Și dezbătută din nou, în februarie, la adunarea generală de la Cardiff.

Ar putea fi aplicată din sezonul viitor, 2026/2027.

Altă posibilă modificare a regulamentului, legată de Video Assistant Referee. Ar putea extinde puterea VAR și în cazul deciziilor pentru al doilea cartonaș galben și loviturile de colț.

FIFA vrea să modifice și regula ofsaidului. Să impună „legea Wenger”

Cea mai importantă schimbare este însă la legea ofsaidului, care va fi și ea analizată și dezbătută la ședințele din ianuarie și februarie.

„Avem în vedere transformarea regulii ofsaidului, care a evoluat de-a lungul anilor, impunând atacantului să se poziționeze perfect în linie cu apărătorul”, a declarat Infantino recent.

„Poate că, în viitor, va trebui să fie complet în fața fundașului pentru a fi în ofsaid”.

Exact cum a propus în trecut Arsene Wenger, fostul mare manager francez al lui Arsenal, directorul dezvoltării globale a fotbalului la FIFA.

