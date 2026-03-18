Sorin Tufan se afla la bordul unei ambarcațiuni care s-a scufundat miercuri dimineață. După retragerea din fotbal, fostul jucător a lucrat în domeniul navigației portuare.

Fostul fotbalist Sorin Tufan, care a evoluat în Liga I la Farul Constanța și Steaua București, a decedat miercuri dimineață, la vârsta de 57 de ani, într-un accident naval petrecut în Portul Midia, potrivit gsp.ro.

Fostul fotbalist Sorin Tufan a murit în accidentul naval din Portul Midia

Remorcherul pe care se afla, cu cinci persoane la bord, s-a scufundat în timpul operațiunilor portuare.

După retragerea din fotbal, Sorin Tufan și-a reconvertit cariera profesională, lucrând ca marinar în Portul Midia. La momentul tragediei, Tufan era căpitanul remorcherului Astana.

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 18 martie 2026, când remorcherul s-a scufundat în Dana 1 a Portului Midia, în timpul manevrelor pentru descărcarea unui tanc petrolier, potrivit Hotnews.ro.

Autoritățile au confirmat decesul unui marinar și continuă căutările pentru ceilalți membri ai echipajului. Potrivit ISU Dobrogea, marinarul care a fost găsit în apă a fost declarat decedat după ce a fost resuscitat 50 de minute.

Cine a fost Sorin Tufan

Sorin Tufan a început să practice fotbalul la juniorii Farului Constanța, la vârsta de 10 ani, sub îndrumarea lui Iosif Bükössy, antrenorul care l-a descoperit pe Gheorghe Hagi.

Fostul fundaș dreapta, Sorin Tufan a debutat la seniori la 17 ani, într-un meci din eșalonul secund împotriva Petrolului. Din 1988, el a devenit om de bază în echipa Farului, contribuind la promovarea formației în Divizia A.

Sorin Tufan a făcut parte din aceeași generație cu fotbaliști precum Zahiu, Iovănescu, Buduru, Bătrâneanu sau Vanea.

În 1992, a fost transferat la Steaua București, la recomandarea lui Anghel Iordănescu, care urma să preia ulterior echipa națională.

Problemele medicale i-au stopat ascensiunea. Tufan s-a retras din fotbal în 1994, la 26 de ani, după ce evoluase inclusiv în competiții europene, printre care un meci cu Dinamo Zagreb.

Sorin Tufan era fiul lui Marin Tufan (83 de ani), component al naționalei României la Campionatul Mondial din 1970 (Mexic) și golgheterul all-time al Farului.

