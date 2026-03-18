A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
Sorin Tufan (foto: Farul Constanța)
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 14:46
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 14:49
  • Sorin Tufan se afla la bordul unei ambarcațiuni care s-a scufundat miercuri dimineață. După retragerea din fotbal, fostul jucător a lucrat în domeniul navigației portuare.

Fostul fotbalist Sorin Tufan, care a evoluat în Liga I la Farul Constanța și Steaua București, a decedat miercuri dimineață, la vârsta de 57 de ani, într-un accident naval petrecut în Portul Midia, potrivit gsp.ro.

Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește și
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat

Fostul fotbalist Sorin Tufan a murit în accidentul naval din Portul Midia

Remorcherul pe care se afla, cu cinci persoane la bord, s-a scufundat în timpul operațiunilor portuare.

După retragerea din fotbal, Sorin Tufan și-a reconvertit cariera profesională, lucrând ca marinar în Portul Midia. La momentul tragediei, Tufan era căpitanul remorcherului Astana.

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 18 martie 2026, când remorcherul s-a scufundat în Dana 1 a Portului Midia, în timpul manevrelor pentru descărcarea unui tanc petrolier, potrivit Hotnews.ro.

Autoritățile au confirmat decesul unui marinar și continuă căutările pentru ceilalți membri ai echipajului. Potrivit ISU Dobrogea, marinarul care a fost găsit în apă a fost declarat decedat după ce a fost resuscitat 50 de minute.

Cine a fost Sorin Tufan

Sorin Tufan a început să practice fotbalul la juniorii Farului Constanța, la vârsta de 10 ani, sub îndrumarea lui Iosif Bükössy, antrenorul care l-a descoperit pe Gheorghe Hagi.

Fostul fundaș dreapta, Sorin Tufan a debutat la seniori la 17 ani, într-un meci din eșalonul secund împotriva Petrolului. Din 1988, el a devenit om de bază în echipa Farului, contribuind la promovarea formației în Divizia A.

Sorin Tufan a făcut parte din aceeași generație cu fotbaliști precum Zahiu, Iovănescu, Buduru, Bătrâneanu sau Vanea.

În 1992, a fost transferat la Steaua București, la recomandarea lui Anghel Iordănescu, care urma să preia ulterior echipa națională.

Problemele medicale i-au stopat ascensiunea. Tufan s-a retras din fotbal în 1994, la 26 de ani, după ce evoluase inclusiv în competiții europene, printre care un meci cu Dinamo Zagreb.

Sorin Tufan era fiul lui Marin Tufan (83 de ani), component al naționalei României la Campionatul Mondial din 1970 (Mexic) și golgheterul all-time al Farului.

Citește și

Uite cine numără voturile Omul lui Burleanu, care l-a făcut trădător pe Mircea Lucescu în 2018, desemnat să supravegheze scrutinul de la FRF
Diverse
13:20
Uite cine numără voturile Omul lui Burleanu, care l-a făcut trădător pe Mircea Lucescu în 2018, desemnat să supravegheze scrutinul de la FRF
Citește mai mult
Uite cine numără voturile Omul lui Burleanu, care l-a făcut trădător pe Mircea Lucescu în 2018, desemnat să supravegheze scrutinul de la FRF
Președintele FCSB, schimbat După o lungă absență provocată de o boală complicată,  Valeriu Argăseală a apărut în public slăbit
Diverse
12:33
Președintele FCSB, schimbat După o lungă absență provocată de o boală complicată, Valeriu Argăseală a apărut în public slăbit
Citește mai mult
Președintele FCSB, schimbat După o lungă absență provocată de o boală complicată,  Valeriu Argăseală a apărut în public slăbit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
farul constanta steaua bucuresti sorin tufan marinar accident naval
Știrile zilei din sport
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Special
18.03
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Citește mai mult
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor
18.03
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Citește mai mult
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Nationala
18.03
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Superliga
18.03
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Citește mai mult
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:52
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
17:27
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
23:10
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
23:30
Asistență redusă Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Asistență redusă  Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
