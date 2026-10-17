Gol în amicalul cu Genoa, „dublă” cu U Cluj. Filip Stojilkovic părea că își găsise ritmul la Rapid

Prima repriză cu Corvinul l-a adus însă la extrema cealaltă. Doar cinci atingeri de minge în 45 de minute și niciun duel disputat

A doua a fost la un nivel și mai slab: doar o atingere de balon în 27 de minute, până a fost schimbat cu Jambor

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Filip Stojilkovic a fost aproape complet deconectat de jocul giuleștenilor în prima repriză cu Corvinul. În primele 35 de minute a atins mingea de doar trei ori, iar de fiecare dată a încheiat acțiunea cu o pasă greșită.

Un bilanț greu de imaginat pentru vârful unei echipe cu pretenții în fața unei nou-promovate.

Făcuse ceva bun, VAR a anulat golul

A patra atingere a adus și singurul său moment periculos, dar fără folos pe tabelă.

Stojilkovic a trimis în bară, iar Kamara a înscris din continuarea fazei. Reușita a fost însă anulată pentru poziția de ofsaid în care se aflase atacantul elvețian.

Aceea a fost de altfel singura minge jucată de „nouarul” Rapidului în careul advers pe parcursul întregii reprize.

Iar o altă cifră completează imaginea unei prime reprize complet ratate e faptul că Stojilkovic nu a intrat în niciun duel în cele 45 de minute.

A mers la vestiare cu cinci atingeri de minge și o singură pasă reușită din trei încercări. Calculul e brutal. O atingere la fiecare nouă minute. Extrem de puțin!

Încă 27 de minute, o singură atingere de minge!

Nici repriza secundă nu a adus vreo schimbare în jocul lui Stojilkovic. Elvețianul a rămas pe teren până în minutul 72, când a fost înlocuit cu Jambor, dar în cele 27 de minute de după pauză a mai atins mingea o singură dată, la un duel câștigat.

Atât! În rest, a fost complet absent din jocul ofensiv al Rapidului.

A încheiat cele 72 de minute cu doar șase atingeri de balon: una la fiecare 12 minute! Un singur duel câștigat și o singură pasă reușită au completat bilanțul unui meci în care „nouarul” giuleștenilor aproape că nu s-a văzut.

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