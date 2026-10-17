O atingere la 12 minute!  Stojilkovic, aproape inexistent cu Corvinul: a ieșit în '72 cu  doar șase mingi jucate și o singură pasă reușită +38 foto
Filip Stojilkovic
Superliga

O atingere la 12 minute! Stojilkovic, aproape inexistent cu Corvinul: a ieșit în '72 cu doar șase mingi jucate și o singură pasă reușită

alt-text Vlad Nedelea , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 22:35
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 23:17
  • Gol în amicalul cu Genoa, „dublă” cu U Cluj. Filip Stojilkovic părea că își găsise ritmul la Rapid
  • Prima repriză cu Corvinul l-a adus însă la extrema cealaltă. Doar cinci atingeri de minge în 45 de minute și niciun duel disputat
  • A doua a fost la un nivel și mai slab: doar o atingere de balon în 27 de minute, până a fost schimbat cu Jambor
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Filip Stojilkovic a fost aproape complet deconectat de jocul giuleștenilor în prima repriză cu Corvinul. În primele 35 de minute a atins mingea de doar trei ori, iar de fiecare dată a încheiat acțiunea cu o pasă greșită.

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Un bilanț greu de imaginat pentru vârful unei echipe cu pretenții în fața unei nou-promovate.

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A patra atingere a adus și singurul său moment periculos, dar fără folos pe tabelă.

Stojilkovic a trimis în bară, iar Kamara a înscris din continuarea fazei. Reușita a fost însă anulată pentru poziția de ofsaid în care se aflase atacantul elvețian.

Aceea a fost de altfel singura minge jucată de „nouarul” Rapidului în careul advers pe parcursul întregii reprize.

Iar o altă cifră completează imaginea unei prime reprize complet ratate e faptul că Stojilkovic nu a intrat în niciun duel în cele 45 de minute.

A mers la vestiare cu cinci atingeri de minge și o singură pasă reușită din trei încercări. Calculul e brutal. O atingere la fiecare nouă minute. Extrem de puțin!

Încă 27 de minute, o singură atingere de minge!

Nici repriza secundă nu a adus vreo schimbare în jocul lui Stojilkovic. Elvețianul a rămas pe teren până în minutul 72, când a fost înlocuit cu Jambor, dar în cele 27 de minute de după pauză a mai atins mingea o singură dată, la un duel câștigat.

Atât! În rest, a fost complet absent din jocul ofensiv al Rapidului.

A încheiat cele 72 de minute cu doar șase atingeri de balon: una la fiecare 12 minute! Un singur duel câștigat și o singură pasă reușită au completat bilanțul unui meci în care „nouarul” giuleștenilor aproape că nu s-a văzut.

Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (21).jpg
Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (21).jpg

Galerie foto (38 imagini)

Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (15).jpg Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (16).jpg Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (17).jpg Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (18).jpg Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (19).jpg
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