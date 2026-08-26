„Doar echipele mari sunt aici” Filipe Coelho, înainte de meciul sezonului pentru Craiova: „Nu jucăm de plăcere”
Europa League

„Doar echipele mari sunt aici” Filipe Coelho, înainte de meciul sezonului pentru Craiova: „Nu jucăm de plăcere”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 21:55
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 21:56
  • Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat returul cu Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League. În tur, cele două echipe au remizat, scor 1-1.
  • Ararat-Armenia - U Craiova se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.
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Universitatea Craiova este la 90 de minute de faza principală din Europa League. După 1-1 în prima manșă, oltenii vor disputa returul pe terenul lui Ararat-Armenia, iar Filipe Coelho crede că echipa sa are toate motivele să se gândească la calificare.

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Ararat-Armenia - U Craiova. Filipe Coelho: „Doar echipele mari sunt aici”

„În primul rând, suntem foarte fericiți să fim aici. Înseamnă că am făcut lucrurile bine, pentru că doar echipele mari sunt calificate în play-off-ul european.

Știm că vom înfrunta o echipă puternică, la ea acasă, dar cred cu tărie că putem ajunge în faza principală din Europa League.

Trebuie să jucăm mai bine decât adversarul nostru. Am analizat ultimul meci. Vom schimba câteva puncte strategice, să facem lucrurile un pic altfel.

Cu siguranță că și adversarii vor face la fel. Sigur va fi un meci echilibrat, iar detaliile, focusul și mentalitatea vor face diferența”, a spus Filipe Coelho la conferința de presă.

„Avem oportunitatea de a scrie istorie”

Coelho nu se ferește de miza uriașă a partidei. O calificare ar reprezenta un moment istoric pentru Universitatea Craiova, iar antrenorul spune că ambiția este una dintre caracteristicile definitorii ale actualei sale echipe.

„Ambiția există mereu la Craiova. De când am venit aici, nu cred că jucătorii nu au arătat asta. Ambiția face parte din ADN-ul nostru.

Avem oportunitatea de a scrie istorie la Craiova. Ne dorim foarte mult și cred foarte tare”.

„Nu jucăm de plăcere, jucăm să câștigăm”

Tehnicianul a fost întrebat despre declarațiile de săptămâna trecută, când spusese că nu există presiune și a ținut să lămurească ce a vrut să transmită.

„Poate nu s-a înțeles ce am vrut să spun când am zis că nu pun presiune pe jucători. Nu jucăm de plăcere, jucăm să câștigăm. Jucăm ca să ne îndeplinim obiectivele.

Când zic că nu e presiune, mă refer la faptul că nu e o obsesie să nu ratăm ceva. Nu asta e mentalitatea pe care o vreau de la jucătorii mei.

Nu ajută. Vreau să se simtă confortabil pe teren, să se bucure de joc. Meciul să fie cea mai frumoasă parte a săptămânii pentru ei, nu cea mai rea”, a explicat Coelho.

Tehnicianul portughez a oferit și un moment amuzant în momentul în care a fost întrebat despre starea terenului: „Gazonul este foarte bun, dar eu n-o să joc. Întrebați-l pe Cic”.

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