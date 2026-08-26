Transferul ascunde un detaliu incredibil A crescut la rivală, dar are card de socio al clubului  de la 10 ani
João Palhinha figurează ca socio Benfica încă din 2005
Campionate

Transferul ascunde un detaliu incredibil A crescut la rivală, dar are card de socio al clubului de la 10 ani

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 21:19
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 21:21
  • João Palhinha a fost prezentat oficial de Benfica, iar transferul mijlocașului portughez a scos la iveală un detaliu mai puțin obișnuit.
  • Deși fotbalistul și-a construit o parte importantă a carierei la Sporting, clubul rival din Lisabona, Palhinha figurează ca socio Benfica încă din 2005.
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Informația a fost dezvăluită chiar de clubul din Lisabona, în materialul video publicat cu ocazia prezentării jucătorului. În imaginile respective apare cardul de membru al lui Palhinha, iar datele indică faptul că acesta este socio cu numărul 47.645.

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Astfel, mijlocașul în vârstă de 31 de ani era deja înscris în evidențele clubului cu aproximativ două decenii înainte de a deveni oficial jucător al primei echipe. Palhinha a ajuns la Benfica după mai multe sezoane petrecute în străinătate, inclusiv în Premier League și Bundesliga.

João Palhinha: „Familia a fost principalul motiv”

La prezentarea oficială, internaționalul portughez a explicat motivele care au stat la baza revenirii în țara natală, după o perioadă în care a fost curtat inclusiv de cluburi importante din Anglia.

„În primul rând, doar eu și familia mea știm la ce a trebuit să renunț pentru a fi aici. S-a vorbit mult, dar nimeni nu a auzit niciodată din gura mea ceea ce voi spune acum.

Adevărul este că au existat momente în care a fost dificil să iau o decizie în această etapă, pentru că erau multe lucruri implicate, dar familia, mai presus de toate, împreună cu forța structurii clubului, au fost principalele motive care au stat la baza deciziei mele de a reveni în țară.”

Palhinha a recunoscut că, în urmă cu doar câteva luni, nu se gândea neapărat la o revenire în Portugalia. Situația familială și discuțiile purtate cu oficialii lui Benfica l-au făcut însă să-și regândească planurile profesionale.

„Dacă mă întrebați dacă era ceea ce credeam acum câteva luni, aș spune că nu, foarte sincer. Dar adevărul este că circumstanțele, tot ceea ce era în jurul meu, problemele familiale, în special copiii mei, și toată forța pe care au depus-o oamenii din club, atât Marco, cât și președintele, m-au făcut să-mi regândesc obiectivele de carieră.”

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Palhinha și legătura cu Benfica

Transferul are o semnificație aparte pentru Palhinha și din perspectiva trecutului său. Fotbalistul a povestit că, în adolescență, a avut ocazia să se antreneze la Benfica, însă nu a rămas atunci în cadrul clubului:

„Aș spune că acel antrenament a meritat, indiferent de faptul că lucrurile nu s-au întâmplat atunci. Mi-am parcurs drumul cu multă mândrie la toate cluburile pe unde am trecut, întotdeauna cu un respect enorm, iar multe dintre ele mi-au oferit foarte multe și au adăugat multe lucruri în viața mea.”

Palhinha a explicat că avea aproximativ 16 ani în momentul în care s-a antrenat la Benfica. Ulterior, cariera sa a continuat la mai multe cluburi, iar mijlocașul a ajuns să reprezinte inclusiv naționala Portugaliei:

„Este special, așa cum spun, să mă întorc aici după atât de mulți ani. Dacă nu mă înșel, aveam aproximativ 16 ani când s-a întâmplat asta, iar să revin acum în țara mea, în această etapă a carierei, este foarte special pentru mine, fără îndoială”.

Mesaj pentru fanii celor de la Benfica

Noul jucător al „vulturilor” a vorbit și despre ceea ce își dorește să realizeze la Benfica, punând accent pe trofee și pe momentele pe care speră să le trăiască alături de familie:

„Unul dintre principalele mele obiective este să fac istorie la acest club și să am momente pe care să le pot rememora, împreună cu copiii mei, să sărbătoresc titluri și victorii.

Asta vreau să ofer familiei mele și, evident, întregii structuri care, așa cum am spus, mi-a oferit mereu multă susținere pentru a veni la club.”

Palhinha le-a transmis și un mesaj suporterilor înaintea noului sezon, despre care spune că va fi unul dificil și competitiv:

„Continuați să susțineți Benfica, așa cum este normal. Cu și mai multă forță, dacă este posibil, pentru că va fi un sezon foarte dificil și foarte competitiv.

Nu vor fi întotdeauna momente de glorie, dar trebuie să păstrăm speranța, credința și reziliența pe tot parcursul sezonului, pentru că sunt convins că împreună putem realiza lucruri foarte frumoase.”

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