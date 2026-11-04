Strategia lui Coelho VIDEO. Antrenorul Craiovei nu trage concluzii pripite înaintea duelului cu Egnatia: „Încă nu am câștigat”

Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat partida cu Egnatia din etapa #3 din faza principală a Conference League.

U Craiova - Egnatia se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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După ce a remizat cu Getafe, 1-1, și a învins-o pe Inter d'Escaldes cu 3-1, U Craiova o va întâlni în meciul următor din Conference League pe Egnatia, campioana ultimelor trei sezoane din Albania.

U Craiova - Egnatia. Filipe Coelho: „Trebuie să jucăm și să demonstrăm că merităm victoria”

În cazul unei victorii cu Egnatia, șansele Craiovei de a se califica în primăvara europeană vor crește considerabil, dar Filipe Coelho vrea să se concentreze, pentru moment, doar asupra acestui meci.

„Încă nu am câștigat. Nu îmi place să fac astfel de previziuni. Trebuie să câștigăm. Mai întâi trebuie să jucăm și să demonstrăm că merităm victoria, iar apoi vom vedea ce va fi.

Concentrarea mea este asupra meciului, nu asupra celor trei puncte, de parcă le-am fi obținut deja. Nu am câștigat încă. Nimeni nu câștigă meciurile înainte să le joace”, a declarat Filipe Coelho la conferință.

Coelho a mai fost întrebat și despre perioada excelentă pe care o parcurge echipa sa. Craiova a ajuns la 12 meciuri consecutive fără înfrângere în toate competițiile.

„Nu-mi amintesc exact, dar ceea ce pot spune este că sunt foarte mândru de jucători. Nu este ușor să evoluezi într-un program atât de încărcat precum cel pe care l-am avut până acum. Ei dau totul la fiecare meci, iar acest lucru mă face foarte mândru de fiecare dintre ei.

Trecutul este trecut și face parte din istorie. Important este prezentul, iar prezentul înseamnă ziua de mâine.

Atunci trebuie să demonstrăm din nou că merităm să obținem cele trei puncte în fața unei echipe foarte bune, în opinia mea”.

Mă aștept și mi-aș dori ca mâine să avem parte de o atmosferă extraordinară pe Oblemenco, iar suporterii să ne susțină și să ne ajute. Filipe Coelho, antrenor Craiova

Filipe Coelho: „Vom avea nevoie de sprijinul suporterilor”

Antrenorul oltenilor a explicat și cum va aborda echipa sa meciul cu Egnatia.

„Atunci când pregătim un meci, avem, bineînțeles, un plan și o strategie. Totuși, nu jucăm singuri, iar adversarul are, la rândul său, propria strategie.

Este clar că, uneori, pe parcursul unui meci apar situații care ne obligă să ne adaptăm planurile. Unul dintre aspectele importante pentru mine, ca antrenor, este ca jucătorii să înțeleagă că, pe parcursul celor 90 de minute, există momente diferite în joc.

Mâine (n.r. - joi) trebuie să demonstrăm că avem un bun control emoțional, multă ambiție și, ca de fiecare dată, să dăm tot ce avem mai bun. Nimic mai mult. Vom avea nevoie de sprijinul suporterilor, dar trebuie să ne facem și noi treaba pe teren. Doar cu ajutorul lor nu va fi suficient”.

Tudor Băluță: „Un meci pe care suntem nerăbdători să-l jucăm”

Tudor Băluță, mijlocașul Craiovei, a prefațat la rândul său duelul cu Egnatia.

„O să fie un meci dificil, cum sunt toate meciurile, mai ales în competițiile europene, în Conference League. Dar un meci pe care suntem nerăbdători să-l jucăm.

Un meci pe care-l jucăm acasă și pe care-l vrem să câștigăm în fața suporterilor noștri. Este o partidă la fel de importantă ca oricare alta. Îl vom aborda cu toată seriozitatea posibilă și cu gândul la cele trei puncte”, a spus Băluță.

Sunt clar mai mulți factori în această serie bună de rezultate pe care le-am avut. Unul ar fi grupul și aportul tuturor din echipă, indiferent că au jucat mai mult sau mai puțin. Fiecare a dat tot ce a avut mai bun atunci când i s-a cerut. Tudor Băluță, mijlocaș Craiova

Întrebat dacă victoria cu Egnatia este obligatorie joi seară, Băluță a răspuns:

„Nu prea îmi place cuvântul ăsta «obligatoriu». Pune cumva o presiune un pic negativă asupra noastră. Eu zic că e o oportunitate foarte bună să luăm alte trei puncte.

E un meci pe care îl jucăm acasă, știm foarte bine ce înseamnă asta pentru noi. Suntem foarte puternici aici și în general facem meciuri foarte bune când jucăm acasă.

Suntem pregătiți și nerăbdători și sperăm ca mâine la ora meciului să fim inspirați și să putem să aducem victoria”, a mai adăugat mijlocașul.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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