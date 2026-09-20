U Craiova - FCSB 5-0. Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a vorbit despre victoria categorică obținută de echipa sa în etapa #10 din Superliga.

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Campioana României a controlat întreaga partidă și nu le-a acordat nicio șansă celor de la FCSB. Al-Hamlawi și Elisor au reușit câte o „dublă”, alături de golul lui Cicâldău.

U Craiova - FCSB 5-0 . Filipe Coelho: „Sunt foarte mulțumit”

„Cred că a fost un rezultat clar și corect, o evoluție foarte bună, cu ocazii clare, dar asta înseamnă doar 3 puncte, trebuie să continuăm să muncim, e abia începutul sezonului.

(n.r. sunt 3 meciuri cu 4-0, acum 5-0). Muncim pentru asta, cred că toate rezultatele obținute au fost corecte, dar trebuie să continuăm să muncim, pentru că nu va fi ușor. Trebuie să ne respectăm adversarii, să fim umili și să continuăm să muncim mult.

Sunt foarte mulțumit, dar acum mă gândesc la echipă, la băieții care merg la echipele naționale.

Ceea ce mă face fericit sunt trofeele. Desigur că sunt mulțumit de victorii, dar euforia durează 10 minute. După aceea, trebuie să ne gândim la următorul meci”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

E felul meu de a încerca să fiu echilibrat, când pierdem să nu ne panicăm, iar când câștigăm să nu credem că suntem cei mai buni. E un drum lung, va fi dificil. Filipe Coelho, antrenor Craiova

Cât despre accidentarea suferită de Monday Etim în minutul 64, Coelho a declarat:

„A simțit ceva muscular și trebuie să facem analize, dar sigur va absenta, nu știu cât timp, vom vedea cum decurg analizele”.

Oltenii au primit 4 zile libere după 5-0 cu FCSB: „Vom lua o pauză, ne vom reuni joi și reîncepem pregătirile vineri”.

Coelho e mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să înscrie multe goluri:

„În seara asta sunt fericit datorită jucătorilor și datorită suporterilor. Am avut o seară foarte bună, dar înseamnă doar 3 puncte.

Mă bucur foarte mult că am reușit să marcăm atâtea goluri. Nu contează cine marchează, pentru mine cel mai important lucru va fi întotdeauna echipa”.

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