Târnovanu, discurs dur Portarul de la FCSB, după umilința cu Craiova:  „Arătăm jalnic! Dacă voiau, ne dădeau 10” +102 foto
Ștefan Târnovanu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Târnovanu, discurs dur Portarul de la FCSB, după umilința cu Craiova: „Arătăm jalnic! Dacă voiau, ne dădeau 10”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 00:12
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 00:14
  • U CRAIOVA - FCSB 5-0. Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul roș-albaștrilor, a avut un discurs tranșant după înfrângerea umilitoare din Bănie.
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Târnovanu a recunoscut că U Craiova a fost net superioară și și-a amintit de eșecurile usturătoare cu Silkeborg din sezonul 2022-2023, din grupele Conference League.

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U CRAIOVA - FCSB 5-0. Ștefan Târnovanu: „Arătăm jalnic! Dacă voiau ne dădeau 10”

„Asta e cel mai trist, că arătăm jalnic și mie, unul, îmi este rușine. Dacă voiau, ne dădeau 10. Mă gândeam că am luat cu Silkeborg 5 cu 5 [goluri] într-o săptămână.

N-a fost așa. Nu a fost așa! Și atunci, nu știu, parcă vedeam luminița de la capătul tunelului. Acum nu o văd și nu știu ce e de făcut. Habar nu am.

Mă bucur din suflet că vine pauza asta de 3 săptămâni.
Nu știu ce trebuie să facem, cum să facem. Dar e trist și grav ce se întâmplă acum.

De antrenat ne antrenăm la fel. Să ne antrenăm câte 5 ore pe zi, 7 ore, ce să facem?! Nu știu. Dacă știam, le spuneam, făceam. Făceam și eu mai mult. Nu știu ce să facem. Habar nu am.

A fost greu sezonul acesta, dar am încercat să lucrez cât de mult am putut cu mine. Am început să mă duc la psiholog și asta m-a ajutat foarte, foarte mult.

Dacă se va întâmpla ceva, habar nu am ce, trebuie să întâmple ceva, poate avem o șansă. Dacă nu, o să ne ducem din ce în ce mai jos.

La pauză aveam două variante. Să ieșim și să întoarcem jocul sau să ieșim și să ne facem de râs. S-a întâmplat a doua”, a declarat Târnovanu la Prima Sport.

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