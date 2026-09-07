„Asta a crezut el” Filipe Coelho, explicații după tensiunile cu Cristiano Bergodi: „I-am spus punctul meu de vedere” +7 foto
Filipe Coelho. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Asta a crezut el” Filipe Coelho, explicații după tensiunile cu Cristiano Bergodi: „I-am spus punctul meu de vedere”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 23:20
  • U Craiova - U Cluj 4-0. Filipe Coelho a explicat momentul tensionat dintre el și Cristiano Bergodi de la finalul jocului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cei doi tehnicieni au fost implicați într-un schimb de replici după fluierul final, după ce Bergodi avusese un conflict și cu arbitrul Cătălin Roman, în prima repriză.

Bergodi, o nouă criză de nervi FOTO: A răbufnit după o decizie controversată a arbitrului + Tensiuni cu Filipe Coelho
Citește și
Bergodi, o nouă criză de nervi FOTO: A răbufnit după o decizie controversată a arbitrului + Tensiuni cu Filipe Coelho
Citește mai mult
Bergodi, o nouă criză de nervi FOTO: A răbufnit după o decizie controversată a arbitrului + Tensiuni cu Filipe Coelho

Filipe Coelho: „Mi-a spus că nu i-aș fi strâns mâna”

Antrenorul oltenilor a explicat că neînțelegerea a plecat de la faptul că Bergodi a crezut că nu-i va strânge mâna la final.

„Din partea mea, nicio tensiune. Nu e nimic special. Mi-a spus că nu i-aș fi strâns mâna înainte. Dar eu fac asta întotdeauna.

În cele cinci meciuri în care am jucat împotriva lui m-am dus întotdeauna acolo. De data aceasta mi-au dat tricoul pentru cele 50 de meciuri și poate de asta, dar mereu strâng mâna.

El era supărat, i-am explicat punctul meu de vedere, nimic special. Cred că nu putem și nu trebuie să facem o problemă din asta. Am discutat și, pentru mine, nu e nimic special”, a declarat Coelho, la Digi Sport.

Dialogul dintre Bergodi și Coelho de la finalul partidei
Dialogul dintre Bergodi și Coelho de la finalul partidei

Galerie foto (7 imagini)

Dialogul dintre Bergodi și Coelho de la finalul partidei Dialogul dintre Bergodi și Coelho de la finalul partidei Dialogul dintre Bergodi și Coelho de la finalul partidei Dialogul dintre Bergodi și Coelho de la finalul partidei Dialogul dintre Bergodi și Coelho de la finalul partidei
+7 Foto
labels.photo-gallery

Cât despre situația accidentărilor, Coelho a transmis:

„Fără Rus cu siguranță vom sta mult mai mult. Cu Baiaram rămâne de văzut. Vom vedea mâine, împreună cu departamentul medical. El se află acum acolo.

Vom vedea când vor reveni. În ceea ce-l privește pe Rus, la următoarele două meciuri e imposibil să revină”.

Aia e o discuție privată, nu o repet, nu o fac publică, nu mi se pare respectuos. Nu știu dacă Filipe Coelho v-a vorbit despre asta, eu nu discut! Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
Cristiano Bergodi Universitatea Craiova u cluj tensiuni Filipe Coelho
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
„M-a mirat” Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB: „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
„M-a mirat”  Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB:  „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
21:18
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani!
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani! 
21:56
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor + Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor +  Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
21:39
Chivu, asemănat cu Mourinho Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Chivu, asemănat cu Mourinho  Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Campionate
18:30
Balonul de Aur Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Citește mai mult
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Stranieri
19:36
Ianis Hagi pleacă din Turcia Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Citește mai mult
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Superliga
18:10
„Vor primi banii la zi” Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Citește mai mult
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
B365
02:00
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
Citește mai mult
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31

Echipe/Competiții

fcsb 111 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 39 rapid 18 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share