„Asta a crezut el” Filipe Coelho, explicații după tensiunile cu Cristiano Bergodi: „I-am spus punctul meu de vedere”

U Craiova - U Cluj 4-0. Filipe Coelho a explicat momentul tensionat dintre el și Cristiano Bergodi de la finalul jocului.

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Cei doi tehnicieni au fost implicați într-un schimb de replici după fluierul final, după ce Bergodi avusese un conflict și cu arbitrul Cătălin Roman, în prima repriză.

Filipe Coelho: „ Mi-a spus că nu i-aș fi strâns mâna”

Antrenorul oltenilor a explicat că neînțelegerea a plecat de la faptul că Bergodi a crezut că nu-i va strânge mâna la final.

„Din partea mea, nicio tensiune. Nu e nimic special. Mi-a spus că nu i-aș fi strâns mâna înainte. Dar eu fac asta întotdeauna.

În cele cinci meciuri în care am jucat împotriva lui m-am dus întotdeauna acolo. De data aceasta mi-au dat tricoul pentru cele 50 de meciuri și poate de asta, dar mereu strâng mâna.

El era supărat, i-am explicat punctul meu de vedere, nimic special. Cred că nu putem și nu trebuie să facem o problemă din asta. Am discutat și, pentru mine, nu e nimic special”, a declarat Coelho, la Digi Sport.

Cât despre situația accidentărilor, Coelho a transmis:

„Fără Rus cu siguranță vom sta mult mai mult. Cu Baiaram rămâne de văzut. Vom vedea mâine, împreună cu departamentul medical. El se află acum acolo.

Vom vedea când vor reveni. În ceea ce-l privește pe Rus, la următoarele două meciuri e imposibil să revină”.

Aia e o discuție privată, nu o repet, nu o fac publică, nu mi se pare respectuos. Nu știu dacă Filipe Coelho v-a vorbit despre asta, eu nu discut! Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

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