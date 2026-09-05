Liga 1, etapa #8 Azi se joacă 3 meciuri în Superliga » Derby-ul Dinamo - FCSB e cap de afiș 
Superliga. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Liga 1, etapa #8 Azi se joacă 3 meciuri în Superliga » Derby-ul Dinamo - FCSB e cap de afiș

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 09:52
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 09:55
  • Trei meciuri se dispută azi în Superliga: FC Botoșani - Sepsi, UTA - Csikszereda și Dinamo - FCSB.
  • CFR Cluj și Farul au remizat, vineri, scor 0-0, în primul meci al etapei #8.
  • Partidele rundei sunt live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Clasamentul este condus de Dinamo, cu 14 puncte, urmată de Rapid și Petrolul, ambele cu câte 12 puncte. Universitatea Craiova și FCSB ocupă locurile 4 și 5, fiecare cu 11 puncte.

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Azi, 5 septembrie

FC Botoșani - Sepsi, live de la 15:00

  • Stadion: Municipal (Botoșani)
  • Arbitru: Andrei Moroiță / Asistenți: Valentin Avram și Cosmin Vatamanu / VAR: Florin Andrei, AVAR: Marius Omut

UTA - Csikszereda, live de la 17:30

  • Stadion: „Francisc Neuman” (Arad)
  • Arbitru: Iulian Călin / Asistenți: Ionuț Neacșu și Claudiu Gaitin / VAR: Sorin Costreie, AVAR: Cristina Trandafir

Dinamo - FCSB, live de la 20:30

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  • Stadion: „Arcul de Triumf” (București)
  • Arbitru: Istvan Kovacs / Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi / VAR: George Găman, AVAR: Florin Chivulete

Duminică, 6 septembrie

Petrolul - Corvinul Hunedoara, live de la 15:00

  • Stadion: „Ilie Oană”

Oțelul Galați - Rapid, live de la 20:30

  • Stadion: Oțelul

Luni, 7 septembrie

FC Voluntari - FC Argeș, live de la 17:30

  • Stadion: „Anghel Iordănescu”

Universitatea Craiova - U Cluj, live de la 20:30

  • Stadion: „Ion Oblemenco”

S-a jucat

CFR Cluj - Farul Constanța 0-0

  • CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Kresic, Simao - Kun, Ziblim, Perianu, Camora - Cordea, Drazic, Biliboc
  • Rezerve: Gal, C. Puşcaş, Pantalon, A. Radu, Gligor, Azzini, Păun, Şfaiţ
  • Antrenor: Marius Şumudică
  • Farul: R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo - Sima, Njike, Ahlinvi, C. Ganea - Sylvestre, Alibec, Radaslavescu
  • Rezerve: Buzbuchi, Cercel, Maftei, Larie, Kaminski, Ţicu, Banu, N. Popescu, Tănasă, Goncear, Mărincean
  • Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)
  • Arbitru: Petrescu Radu Marian. Asistenți: Badea Marius și Ilinca Cristi Daniel. Arbitru VAR: Trandafir Cristina. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu

Clasamentul în Liga 1

Loc/ EchipaMeciuriPuncte
1. Dinamo714
2. Rapid712
3. Petrolul712
4. U Craiova711
5. Farul 811
6. FCSB711
7. Corvinul710
8. CFR Cluj710
9. Oțelul710
10. Sepsi710
11. FC Argeș710
12. U Cluj69
13. FC Botoșani77
14. UTA Arad76
15. FC Voluntari75
16. Csikszereda71

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