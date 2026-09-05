Liga 1, etapa #8 Azi se joacă 3 meciuri în Superliga » Derby-ul Dinamo - FCSB e cap de afiș 

- Trei meciuri se dispută azi în Superliga: FC Botoșani - Sepsi, UTA - Csikszereda și Dinamo - FCSB.
- CFR Cluj și Farul au remizat, vineri, scor 0-0, în primul meci al etapei #8.
- Partidele rundei sunt live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Clasamentul este condus de Dinamo, cu 14 puncte, urmată de Rapid și Petrolul, ambele cu câte 12 puncte. Universitatea Craiova și FCSB ocupă locurile 4 și 5, fiecare cu 11 puncte.
Azi, 5 septembrie
FC Botoșani - Sepsi, live de la 15:00
- Stadion: Municipal (Botoșani)
- Arbitru: Andrei Moroiță / Asistenți: Valentin Avram și Cosmin Vatamanu / VAR: Florin Andrei, AVAR: Marius Omut
UTA - Csikszereda, live de la 17:30
- Stadion: „Francisc Neuman” (Arad)
- Arbitru: Iulian Călin / Asistenți: Ionuț Neacșu și Claudiu Gaitin / VAR: Sorin Costreie, AVAR: Cristina Trandafir
Dinamo - FCSB, live de la 20:30
- Stadion: „Arcul de Triumf” (București)
- Arbitru: Istvan Kovacs / Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi / VAR: George Găman, AVAR: Florin Chivulete
Duminică, 6 septembrie
Petrolul - Corvinul Hunedoara, live de la 15:00
- Stadion: „Ilie Oană”
Oțelul Galați - Rapid, live de la 20:30
- Stadion: Oțelul
Luni, 7 septembrie
FC Voluntari - FC Argeș, live de la 17:30
- Stadion: „Anghel Iordănescu”
Universitatea Craiova - U Cluj, live de la 20:30
- Stadion: „Ion Oblemenco”
S-a jucat
CFR Cluj - Farul Constanța 0-0
- CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Kresic, Simao - Kun, Ziblim, Perianu, Camora - Cordea, Drazic, Biliboc
- Rezerve: Gal, C. Puşcaş, Pantalon, A. Radu, Gligor, Azzini, Păun, Şfaiţ
- Antrenor: Marius Şumudică
- Farul: R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo - Sima, Njike, Ahlinvi, C. Ganea - Sylvestre, Alibec, Radaslavescu
- Rezerve: Buzbuchi, Cercel, Maftei, Larie, Kaminski, Ţicu, Banu, N. Popescu, Tănasă, Goncear, Mărincean
- Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj)
- Arbitru: Petrescu Radu Marian. Asistenți: Badea Marius și Ilinca Cristi Daniel. Arbitru VAR: Trandafir Cristina. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu
Clasamentul în Liga 1
|Loc/ Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. Dinamo
|7
|14
|2. Rapid
|7
|12
|3. Petrolul
|7
|12
|4. U Craiova
|7
|11
|5. Farul
|8
|11
|6. FCSB
|7
|11
|7. Corvinul
|7
|10
|8. CFR Cluj
|7
|10
|9. Oțelul
|7
|10
|10. Sepsi
|7
|10
|11. FC Argeș
|7
|10
|12. U Cluj
|6
|9
|13. FC Botoșani
|7
|7
|14. UTA Arad
|7
|6
|15. FC Voluntari
|7
|5
|16. Csikszereda
|7
|1