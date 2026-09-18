Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre confruntarea cu FCSB.

FCSB joacă sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, în deplasare cu Universitatea Craiova, în etapa #10 din Superliga.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Tehnicianul lusitan a avertizat că elevii săi nu trebuie să se lase influențați de rezultatele slabe ale adversarei.

Coelho, despre problemele de la FCSB: „ Nu-mi place să vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc”

„Este un nou meci foarte important pentru noi, cu suporterii alături, care sunt foarte importanți.

În astfel de meciuri trebuie să fim concentrați din prima până în ultima secundă, să jucăm cât se poate de bine și să obținem cele trei puncte”, a declarat Coelho.

FCSB nu a câștigat în ultimele cinci deplasări pe terenul Universității Craiova, însă antrenorul oltenilor consideră că rezultatele anterioare nu au vreo relevanță pentru partida de sâmbătă:

„Acest lucru nu este important pentru meciul de mâine. Mâine va fi o altă poveste și trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a juca împotriva unei echipe foarte bune”.

Ultimele rezultate cu Universitatea Craiova gazdă:

15.02.2026 : U Craiova - FCSB 1-0

: U Craiova - FCSB 1-0 12.02.2026 : U Craiova - FCSB 2-2 (Cupa României)

: U Craiova - FCSB 2-2 (Cupa României) 13.04.2025 : U Craiova - FCSB 0-0

: U Craiova - FCSB 0-0 03.11.2024 : U Craiova - FCSB 1-1

: U Craiova - FCSB 1-1 06.05.2024: U Craiova - FCSB 2-0

Portughezul a fost întrebat și dacă haosul de la FCSB, provocat de discuțiile despre schimbarea antrenorului și a jucătorilor, reprezintă un avantaj pentru echipa sa.

Când pregătim un meci, încercăm să ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă pe teren, nu în afara lui. Ce se întâmplă în afara lui nu este important pentru mine. Nu-mi place să vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc. Ceea ce știu este că FCSB este o echipă bună, are jucători de calitate și trebuie să fim la un nivel bun pentru a obține cele trei puncte. Filipe Coelho, antrenor U Craiova

Întrebat dacă adversara traversează o criză, Coelho a refuzat să analizeze situația roș-albaștrilor și a avertizat că jucătorii săi nu trebuie să subestimeze echipa bucureșteană.

„Nu știu, habar n-am. Știu că mâine trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Astfel de lucruri ne pot face să ne culcăm pe o ureche, iar mâine nu ne putem permite asta.

Trebuie să dăm totul împotriva unei echipe bune pentru a obține cele trei puncte.

Nu este important pentru mine în ce situație se află adversarul sau ce face. Important este ceea ce trebuie să facem noi”, a mai spus tehnicianul.

Filipe Coelho, mesaj pentru Nicușor Bancu: „Are 34 de ani, dar joacă de parcă ar avea 14”

Confruntarea cu FCSB vine la o zi după aniversarea căpitanului Universității Craiova. Nicușor Bancu împlinește astăzi, 18 septembrie, 34 de ani.

Întrebat dacă echipa își propune să-i dedice o eventuală victorie, Coelho a explicat:

„Nu, suntem pregătiți să încercăm să câștigăm pentru noi toți. Astăzi este o zi importantă pentru Bancu. Săptămânile trecute au fost zile importante pentru alți jucători.

Aceasta nu este motivația noastră. Desigur, astăzi l-am felicitat deja pe Bancu.

Mâine este o altă zi și vrem să câștigăm ca grup, nu pentru Bancu, Filipe Coelho sau Nikola Stevanovic. Vrem să câștigăm pentru club”, a mai spus acesta.

Ce pot să spun despre Bancu este că are 34 de ani, dar joacă de parcă ar avea 14. E un lucru bun. Arată ca un copil. Joacă din pasiune, pune suflet. Îi place să joace pentru noi. Este o plăcere să fiu antrenorul lui. Filipe Coelho, antrenor U Craiova

Coelho, avertisment pentru jucătorii convocați la națională: „Nu ar fi bine să înceapă să se gândească la asta”

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat vineri lotul României pentru meciurile din Liga Națiunilor. Cinci jucători ai Universității Craiova au fost convocați, după ce șapte se aflaseră pe lista preliminară.

„Cred că nu ar fi bine dacă ar începe să se gândească la echipa națională înaintea meciului de mâine. Până mâine sunt la club, așa că trebuie să se concentreze pe meciul nostru. Nimic mai mult.

Nu mă refer doar la cei convocați acum, pentru că avem mai mulți jucători la echipele naționale. Nu ar fi bine dacă ar începe să se gândească la următorul meci.

Avem o partidă importantă de disputat mâine și este esențial să fie concentrați”, a mai spus tehnicianul.

Nicușor Bancu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău și David Matei sunt cei cinci jucători ai Universității Craiova convocați la echipa națională.

„Să ai posibilitatea să joci pentru echipa națională reprezintă una dintre cele mai mari realizări din cariera unui fotbalist.

Toată lumea trebuie să fie mândră. Și cei care nu au fost convocați trebuie să fie mândri, pentru că și ei au contribuit la faptul că acești jucători pot trăi asemenea momente”, a precizat portughezul

Coelho a fost întrebat și dacă Ștefan Baiaram și Laurențiu Popescu ar fi meritat să se regăsească pe lista finală a selecționerului.

Eu sunt aici să vorbesc despre jucătorii mei de la Craiova. Îmi fac treaba ca antrenor principal al Craiovei. Selecționerul face, cu siguranță, ceea ce consideră că este cel mai bine pentru țară. Îl respect. Rolul meu nu este să comentez astfel de decizii. Nu sunt genul acela de om. Nu spun nimic despre colegii mei. Filipe Coelho, antrenor U Craiova

Adrian Rus nu va fi apt. Universitatea Craiova mai are doi jucători incerți

Adrian Rus nu a mai evoluat după accidentarea suferită pe 23 august, în victoria cu FC Voluntari, scor 3-1.

„Adi Rus se află în continuare în grija departamentului medical, dar starea lui se îmbunătățește. Așa cum v-am spus și înainte, avem nevoie de mai mult timp pentru recuperarea lui. Vom vedea când va putea reveni.

Dar acum cel mai important lucru îl reprezintă jucătorii care sunt apți de joc.

Mai avem un antrenament mâine. Avem unul sau doi jucători despre care nu pot spune cu certitudine că vor fi disponibili. Vom vedea ce se întâmplă”, a mai transmis antrenorul.

18 meciuri oficiale a disputat Universitatea Craiova în acest sezon: 9 în campionat, 8 în cupele europene și unul în Supercupa României

„Să fiu sincer cu voi, da. Este o pauză binevenită. Trebuie să ne oprim câteva zile pentru a ne reîncărca bateriile. Mă refer atât la jucători, cât și la oamenii din staff.

Nici nu vă puteți imagina cât muncesc oamenii de la baza de pregătire. Pauza aceasta este importantă pentru noi, ca să ne putem deconecta puțin.

Dar numai după meciul de mâine. Meciul de mâine este foarte important pentru noi.

Apoi trebuie să reluăm antrenamentele și să ne pregătim, pentru că vom intra din nou în ritmul meciurilor din trei în trei zile, în competițiile europene”, a mai spus acesta.

Întrebat câte zile libere le va acorda fotbaliștilor după derby, Coelho a refuzat să dezvăluie programul stabilit.

Asta rămâne între mine și jucători. Ei știu deja. Nu le ofer mai multe sau mai puține zile libere în funcție de faptul că vor câștiga sau vor pierde. Le oferim numărul de zile pe care îl considerăm corect și pe care ni-l putem permite în acest moment. Filipe Coelho, antrenor U Craiova

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